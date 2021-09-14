أصالة تنتقم من طارق العريان بطريقة ذكية جداً بعد إعلان زواجها الرابع! (شاهد)

استطاعت الفنانة السورية أصالة نصري، أن تنتقم من طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، بطريقة ذكية وغير مباشرة.

انتقام ناعم

فقد اختارت أصالة إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن في 12 سبتمبر، وهو اليوم الذي يوافق عيد ميلاد طارق العريان.

ونقلت صحيفة (الفن)، عن مصادر لم تسمها، أن إعلان أصالة لزواجها في يوم ميلاد طارق العريان لم يكن صدفة، بل تعمدت ذلك لإحداث جدل حول زواجها وتأكيده، لأنها ذكية جداً.

واعتبر كثيرون أن إعلانها زواجها من آخر طريقة رائعة للانتقام على كل ما فعله بها والعذاب الذي مرت به بعد انفصالها عن العريان.

وتمكنت أصالة من سرقة الأضواء بخبر زواجها، ولم يهتم كثيرون بالاحتفال الذي قامت به عارضة الازياء السورية نيكول سعفان لحبيبها المخرج طارق العريان، وبقيت الاضواء كلها موجهة نحو أصالة وزوجها الجديد.

ونشرت نيكول سعفان فيديو عبر خاصية (الستوري) في حسابها على (انستجرام)، وهي تهدي طارق كيكة بمناسبة عيد ميلاده.

وأظهرت نيكول بالفيديو خطوات تحضيرها للكيكة التي كتبت عليها: (عيد ميلاد سعيد طارق العريان).

أما أصالة، فقد نشرت فجر الاثنين الماضي صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام تجمعها بعريسها، بينما ترتدي هي فستاناً أبيض.

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وأكدت أصالة في تعليقها على الصورة أن زوجها الجديد الصديق الأقرب إلى قلبها وشاكرة الأصدقاء والمحبين الذين فرحوا لزواجها.

(الأقرب لنفسي)

وكتبت الفنانة السورية: (منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق).

وتابعت: (معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ).

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وأكدت أصالة أن زواجها لن يمنعها من مواصلة الوقوف عند مسؤولياتها، معقبة: (نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ).

ووجهت الفنانة الشكر لجمهورها قائلة: (أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي ..وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي).

ولزوجها كتبت أًصالة: (وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد .. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ).

وختمت أصالة حديثها قائلة: (بتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها ).

من هي نيكول سعفان؟

ومنذ أغسطس الماضي تتردد الأنباء عن ارتباط طارق العريان من نيكول سعفان بعد انفصاله عن أصالة، إلا أن المخرج الشهير رد على هذه الأنباء قائلاً إنه فوجئ بخبر زفافه وإن هذه الخطوة لم تحدث على الإطلاق.

ولدت نيكول سعفان في عام 1998، وتعمل في مجال “المودلينج”، في سوريا ثم هاجرت عائلتها إلى أرمينيا بعد ذلك.

وتتنقل نيكول سعفان ما بين مصر ودبي، حيث إقامتها.

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وفي عام 2018 انتقلت نيكول سعفان إلى مصر، والتقت وقتها بالمخرج طارق العريان، ثم لفت ظهورهم سوياً لأكثر من مرة الأنظار، خاصة بعد انفصاله عن أصالة، لتترد شائعات زواجهم، وهو ما نفاه المخرج المصري وقتها.

أصغر منه بـ35 عاماً!

تصغر نيكول سعفان طارق العريان بـ35 عاماً، حث وُلد المخرج الشهير في عام 1963، وفتح للموديل السورية باب لدخول الفن في مصر، لتشاركه في عدد من الأعمال بينها كليب أغنية “يا بلدنا يا حلوة”، للفنان عمرو دياب.

درست نيكول سعفان التسويق، إلى أنها فضلت العمل كعارضة أزياء، ونجحت في تقديم أفكار مبتكرة جعلتها الاختيار الأول لعدد من شركات الأزياء ومستحضرات التجميل.

طلاق أصالة نصري

وكانت أصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر . سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة (أصالة) بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب. وراء الانفصال هو خيانة العريان لوالدتها مع شابة تصغره بـ30 عاماً.

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