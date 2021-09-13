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وئام وهاب يتحدث عن الدعارة والنساء الروسيات

وئام وهاب يثير ضجة واسعة بحديثه عن “الدعارة” والنساء الروسيات (فيديو)

في كتب محمد أبو يوسف

أطلق رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، والوزير السابق، وئام وهاب، تصريحات أثار خلالها الجدل واسعاً بحديثه عن (الدعارة)، الأمر الذي اعتبر مسيئا للنساء الروسيات والأوكرانيات، قبل أن يوضح حزبه ما قصده وهاب بهذا التصريح.

وقال وهاب في حوار تلفزيوني على قناة “الجديد” إنه سأل الرئيس ميشال عون عن طبيعة لبنان كبلد، وأضاف: “قلت له إن كنا بلد دعارة فلنجلب 10 آلاف سيدة روسية أو أوكرانية”.

وئام الوهاب

وأردف رئيس حزب التوحيد العربي قائلا إن الرئيس اللبناني “ضحك” عندما سمع ما قاله وهاب، الأمر الذي أشار موجة من الاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونتيجة لهذا الجدل، نشر حزب وهاب بيانا قال فيه: “إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر؛ فنحن من جهتنا نقدّر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي وصولاً إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم”، وفقا للبيان.

وأضاف الحزب قائلا: ” الروسيات بالنساء من الدرجة الأولى، فهن يستحقنّ إعجابنا وحبّنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي”، وجاء فيه أيضا: ” كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير قصده، فأقتضى التوضيح” وفقا للبيان.

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ورد وئام وهاب في تغريدة رصدتها “وطن” الضجة التي أثارتها تصريحاته قائلاً  ” لكل الذين فهموا الكلام عن الروسيات خطأ يهمني القول

١- إن روسيا لديها جمال مميز وهذا أمر معروف

٢- لم يقصد بالكلام الإساءة بقدر ما أتى في إطار الجمال الروسي.

٣- إن المرأة الروسية مناضلة ومقاتلة ومحترمة دون شك وتحظى بإعجابي

تصريحات الدعارة تثير ضجة واسعة

وأثارت تصريحات وئام وهاب ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد حديثه عن الدعارة والنساء الروسيات والاوكرانيات.

حفل زفاف نجل وئام وهاب

وكان حفل زفاف نجل وئام وهاب قد أثار ضجة في لبنان، الذي يعاني 82% من سكانه من فقر متعدد الأبعاد وفقًا لتقرير الإسكوا الأخير.

وأقام وئام وهاب حفل ضخم رسمي- شعبي في بلدة الجاهلية.

واحتفل هادي وئام وهاب بزفافه على جيسيكا نبيل وهاب بحضور 4000 ضيف، وفي كلمة له أمام المدعوّين، قال وهاب: “من 30 سنة لليوم هيدا اول فرح ببيتي، وما فينا ما نعزم كل محبيننا ونفرح نحنا وولاد الضيعة وكل اللي بيحبونا.” وتابع: “بعرف رح تطلع انتقادات بس انا انتقادات وهونيك شغلة ما بتفرق معي. بهيك ظروف يمكن ما كان لازم نحنفل بس هيدا ابني وما كنت متصور اني بحضر عرسو”.

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