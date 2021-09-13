محمد صلاح يلبي طلب طفل بعد تسجيل هدفه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

أهدى النجم الدولي المصري محمد صلاح 28 عامًا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قميصه إلى طفل من مشجعي فريق ليفربول “الريدز”، عقب نهاية المباراة أمام منافسه الضيف ليذر يونايتد بعد طلب الأخير في لافتة انتبه لها اللاعب بعد خروجه إلى الملعب.

محمد صلاح والطفل المشجع

وأفادت وسائل الإعلام الإنجليزية، بأن الطفل تواجد بالقرب من مدخل خروج اللاعبين من ملعب “إيلاند رود”، ورفع لافتة طوال فترة المواجهة كتب عليها، ” صلاح هل من الممكن أن تعطيني قميصك؟”، حيث أن الطفل كان يرتدي قميص صغير للنجم المصري مما يدلل على عشقه وتشجعيه للنجم المصري.

Mo Salah gives the shirt he scored his 100th Premier League goal in to a young Liverpool fan at the final whistle 👏 🔴 pic.twitter.com/nzNl4Y2w3V — Football Daily (@footballdaily) September 12, 2021

وبينت، عقب نهاية المباراة، قام النجم المصري صلاح توجه إلى المدرجات مباشرة، ليلبي طلب الطفل الذي كان فرحًا بتحقيق طلبه بعد تحقيق ما أراده.

وما يميز هذا القميص، أنه النجم المصري صلاح سجل من خلاله هدفه التاريخي رقم 100، منذ انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول ” الريدز” عام 2017، كأسرع خمسة لاعبين وصولاً للرقم في منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح في شباك ليذر يونايتد

وحقق فريق ليفربول الفوز على منافسه ليذر يونايتد بثلاثية نظيفة دون رد، كان أولى الأهداف من توقيع المصري صلاح في الدقيقة ال20 بعد هجمة مرتدة سريعة سددها بقوة في شباك مرمى مضيفه ليذر يونايتد.

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وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال50 عن طريق فابينيو بأقدامه على يمين حارس شباك مرمى ليذر يونايتد، بينما سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت البديل بعد إهداره العديد من المحاولات الضائعة في شباك المرمى ليسدد الهدف بقوة بعد عرضية جميلة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

Mo Salah gifted the shirt he scored his 100th Premier League goal to a young Liverpool fan at Elland Road 👏 pic.twitter.com/MgstxRKdgw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2021

وانضم صلاح بعد هدفه في شباك ليذر يونايتد، إلى قائمة الأكثر تهديفًا في منافسات الدوري ” البريميرليج” الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله إلى هدف رقم 100 مع فريق ليفربول.

معادلة رقم قياسي

وأصبح النجم المصري محمد صلاح على بعد أربعة أهداف من معادلة رقم أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة هدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة برصيد 104 هدفًا، كما أن صلاح وصل إلى هدفه الثالث في الموسم الجديد حتى الآن.

الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي المائة! 💯 محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز 🇪🇬👑 ومازال هُناك المزيد من @MoSalah.. 💫 pic.twitter.com/mJM51R12b0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

وينتهي عقد “فخر العرب” محمد صلاح مع نادي فريق ليفربول الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، رغم المفاوضات المستمرة من أجل تجديد عقده مع الريدز، وسط العروض من الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب.

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