محمد صلاح يلبي طلب طفل بعد تسجيل هدفه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

أهدى النجم الدولي المصري محمد صلاح 28 عامًا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قميصه إلى طفل من مشجعي فريق ليفربول “الريدز”، عقب نهاية المباراة أمام منافسه الضيف ليذر يونايتد بعد طلب الأخير في لافتة انتبه لها اللاعب بعد خروجه إلى الملعب.

وأفادت وسائل الإعلام الإنجليزية، بأن الطفل تواجد بالقرب من مدخل خروج اللاعبين من ملعب “إيلاند رود”، ورفع لافتة طوال فترة المواجهة كتب عليها، ” صلاح هل من الممكن أن تعطيني قميصك؟”، حيث أن الطفل كان يرتدي قميص صغير للنجم المصري مما يدلل على عشقه وتشجعيه للنجم المصري.

Mo Salah gives the shirt he scored his 100th Premier League goal in to a young Liverpool fan at the final whistle 👏 🔴 pic.twitter.com/nzNl4Y2w3V

— Football Daily (@footballdaily) September 12, 2021