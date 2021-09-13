صورة نادين نجيم مع مصفف شعر إسرائيلي تثير ضجة واسعة! (شاهد)

تداول ناشطون وحسابات فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية نادين نجيم، بجانب مصفف الشعر الإسرائيلي آيدو رافيل.

(ضرائب الإقامة في الإمارات)

وتظهر نادين نجيم في الصورة وهي تقف بجانب الإسرائيلي آيدو رافيل، وهي ترتدي جاكيت برتقالي، يكشف صدرها، مستعرضةً تسريحة شعرها ومكياجها، ومبتسمة.

وتعرضت نادين لهجوم واسع من متداولي الصورة، فجاء في التعليقات: (كله بيطبع بلتمس لها العذر لأنها حصلت على الاقامه الدائمه في الإمارات فمضطره تتماشى مع نظام دولتها).

ووافقه آخر الرأي قائلا: (ضرايب الاقامة الذهبية في الامارات).

وكتبت مغردة: (نادين باعت القضية ).

ورأى آخر أن جميع الفنانين على هذا النهج، وكتب: (بالله يعني الفنانين همهم القضية الفلسطينية، همهم الوحيد الفلوس والشهرة).

لا وجود رسمي للصورة!

ولكن بالبحث في حسابات نادين نجيم، لم تجد (وطن) ما يؤكد أن الصورة حقيقية أو ينفي، كذلك الأمر في حساب مصفف الشعر آيدو رافيل، لكن كلاهما يتواجد في الإمارات حالياً.

وتتواجد نادين في دبي، حيث نشرت صوراً من فندق SLS ، شاكرةً إدارتها على حسن خدماتهم واستقبالهم.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

ويتواجد مصفف الشعر الإسرائيلي في دبي، بحسب أحدث صورة نشرها أيضاً عبر حسابه على (انستجرام)، وكتب عليها: (دروس متقدمة في دبي قادمة، احجز مكانك الآن).

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نادين نجيم وصديقها بوضع غير لائق!

وسبق أن تعرضت نادين نجيم لهجوم واسع قبل أسابيع، بعد تداول فيديو لها احتوى مشاهد خادشة للحياء برفقة صديقها.

وظهرت نادين نجيم بالفيديو المتداول برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا في لبنان.

وكانت نادين ترقص بالبكيني مع صديقها الذي اقترب منها ووضع يده على منطقة حساسة في جسدها، وهو ما فجر موجة غضب ضدها، خاصة في ظل المأساة التي يعيشها لبنان بعد انفجار صهريج بنزين في عكار.

من جهتها لم تعلق نادين على الفيديو في حينها، واستمرت بالاحتفال بأصداء نجاح أولى حلقات مسلسلها الجديد (صالون زهرة)، وهو ماعرضها للهجوم أيضاً كونه تزامن مع مأساة عكار.

وفي سياق آخر، اقتحمت نادين نجيم قبل أيام تطبيق (تيك توك)، بأداء حركات راقصة على أنغام أغنية (راب) أجنبية.

وظهرت نادين نجيم بالفيديو الذي تداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي بنطال جينز، وتيشرت بلون اللحم تحته، مع قميص واسع فضفاض.

ورقصت الفنانة اللبنانية على أنغام أغنية Savage، لمغنية الراب الأمريكية ميغان ذا ستاليون.

لكن نادين لم تعجب معظم المتابعين الذين رأوا أنها ليست قريبة من القلب حتى في رقصها، وطالبوها بالتركيز على التمثيل فقط.

(صالون زهرة)

هذا وقد تصدرت نادين نجيم، محركات البحث قبل أسبوعين، وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسلها (صالون زهرة)، عبر منصة شاهد VIP، والكشف عن قصته.

وقالت نادين نجيم إنها تجسد دور (زهرة)، وهي شابة جعلتها الظروف الصعبة متمردة وقاسية تناصر النساء، مضيفة: (زهرة لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها).

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وتابعت نادين في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر: (ينتمي العمل إلى فئة الكوميديا السوداء، زهرة والسيدات اللواتي يعملن معها في الصالون، يتعرضن لمواقف طريفة، ذات أبعاد إنسانية واجتماعية).

واستطردت النجمة اللبنانية: (نكتشف حكاية هذه الشابة مع بيئتها ووالدها (نقولا دانيال)، وشقيقتها (أنجو ريحان) وزوجها (فادي أبي سمرا)، ونفهم لماذا نراها متمرّدة وقاسية، ولماذا اختارت ألاّ تتزوج، كما نكتشف أسباب تصديها للدفاع عن المرأة).

رغم إنه ممنوع دخول الرجال بـ #صالون_زهرة لكن قدر صبحي يفوت ليكشفلنا شو القصة

والمفاجأة كانت بطريقة نادين نسيب نجيم اللي خبرتنا حكايات وأسرار عنها#MBCTrending #MBC4

اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/sRS8D9Ptwj@nadinenjeim pic.twitter.com/GrEVj8njts — MBC Trending (@MBCTrending) August 18, 2021

ليس 30 حلقة!

وأشارت نادين نجيم إلى أنها كانت تفكر بمشروع مشابه منذ سنوات عدة مع المنتج صادق الصباح، وتتمنى أن تجسد شخصية تشبه الناس العاديين على أن تدور الأحداث في صالون للسيدات، ضمن عمل لا يخلو من الكوميديا.

وعن العلاقة مع معتصم النهار، تقول نادين: (أنس يدخل الحي ضمن ظروف معينة، وحينما التقى بزهرة أحس أحدهما للآخر بمشاعر معينة غير مفهومة، ونرى كيف تتبدل ملامح هذه العلاقة خلال 15 حلقة).

ومسلسل (صالون زهرة) ليس 30 حلقة، وعن ذلك قالت نادين: (القصة أحياناً لا تحتمل 30 حلقة، وفي الواقع أنني أفضل المسلسلات القصيرة التي لا تتجاوز 10 أو 15 حلقة وتقدم ضمن مواسم).

ويحكي (صالون زهرة) قصص النساء من خلال هذا المكان الذي تلجأ إليه السيدات كملاذ آمن، وليس بهدف التجميل فحسب بل لمشاركة همومهّن ومشاكلهّن العاطفية والزوجية أيضاً.

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