نوال الزغبي تثير ضجة بفيديو من كواليس كليبها الأخير

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو يوثق كواليس تصوير كليبها الأخير الذي يحمل اسم (عليه ابتسامة).

(الأغاني للتعري فقط)

وظهرت نوال الزغبي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بملابس جريئة تكشف جسدها بشكل كبير، وتقف أمام الشاطئ للتصوير.

وبلقطة أخرى، تظهر نوال بفستان أبيض يكشف ساقيها بوضوح، بينما تجلس على حافة حمام السباحة ويقوم أحد بتصفيف شعرها.

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وتعرضت نوال الزغبي للهجوم على إثر هذا الفيديو، على الرغم من اتباعها نهج إغلاق التعليقات على الصور والفيديوهات الجريئة لها، تجنباً لهذا الموقف.

وجاء في التعليقات: (عجيب امر البشر كل ما الانسان يكبر فالعمر يعقل نحن العرب صار عندنا العكس ندمر والاغاني صارت بس للتعري).

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وكتبت أخرى: (لو بتخففي فيديوهات التيك توك وهالحركات لانو الجو العام بلبنان ما مناسب ابدا).

واتهمها آخر بامتهان الاستعراض وليس الغناء، وكتب: (هيك صار استعراض مش غناء، المطرب مطرب وهو واقف على خشبة الغناء صار مياصه ونزل من قيمتك هيك انا شايفه).

ولمح آخر إلى تغير شكل نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل، وقال: (منفخة توو اووفر كنتي انعم واجمل).

ملامح نوال الزغبي مختلفة!

هذا ولا تزال الفنانة اللبنانية، تُسوق لكليبها الجديد (عليه ابتسامة)، بعرض فيديوهات وصور من كواليس التصوير.

وظهرت نوال الزغبي في أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أزرقاً بفتحة جانبية، وبدون أكمام.

واعتمدت الفنانة اللبنانية تسريحة ذيل الحصان، وعقبت بمقطع من الأغنية: (تسوّي بلاوي عيونه وتداوي ياما حكوا عنها وقالوا حكاوي).

View this post on Instagram A post shared by Nawal El Zoghby – نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)

كما ظهرت نوال في صورة أخرى وهي ترتدي هوت شورت زهري اللون، مع تيشرت أبيض مخرم، وعلقت: (صباح الخير يا أحباب، أتمنى لكم يوماً جيداً).

وعدا ملابسها الجريئة، أثار تغير ملامح نوال الزغبي جدلاً وسط متابعيها، الذين اتهموها بالمبالغة في عمليات التجميل لتبدو أصغر من سنها، مؤكدين أن شكلها الطبيعي أجمل مما تبدو عليه الآن.

وقبل أيام، أثارت الفنانة اللبنانية الجدل بفيديو ظهرت به ترقص فيه على أنغام أغنيتها الخليجية الجديدة.

ونشرت نوال حينها فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص على أغنيتها (عليه ابتسامة)، معقبة: (عليه ابتسامه تقوّم قيامة تخللي قلوب الخلايق تمشي قدّامه).

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وما أثار الجدل، ملابس الفنانة اللبنانية التي ظهرت بها، حيث ارتدت تنورة جينز قصيرة جداً كشفت ساقيها بوضوح، وتيشرت رمادي بدون أكمام.

وأكملت نوال إطلالتها بشال طويل على كتفيها، وحذاء كحلي عالي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

وتعرضت نوال لموجة انتقادات بسبب اتهامها بتجاهل سلسلة الأزمات التي تتعرض لها لبنان، والاستمرار في طرح الأعمال الفنية، بينما هاجم آخرون جرأتها في الظهور.

وأغنية (عليه ابتسامة) من ألبوم نوال الجديد (عكس الطبيعية)، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي محمد القاسمي وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، والكليب من إخراج فادي حداد.

(أستكشف المودل الخاص بي)

وسبق أن نشرت نوال فيديو مثير للجدل قبل أيام عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والذي ظهرت فيه وهي تقترب من (المودل)، وهو الإعلامي فراس حليمة، وتقوم باحتضانه ثم القيام بحركات دلع وإغراء بينما تلتصق به، وسط ضحكات المتواجدين.

وعلقت نوال على الفيديو: (أسكتشف السوبر مودل الخاص بي، أحبك فراس).

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وتعرضت نوال الزغبي لانتقادات بسبب جرأة الحركات التي جمعتها مع فراس حليمة.

صداقة نوال وفراس حليمة

ومن المعروف أن علاقة صداقة قوية تجمع فراس حليمة ونوال الزغبي، فكان أول من كشف كواليس تعرض الفنانة اللبنانية لوعكة صحية أثناء حفلها بسوريا.

وكتب حليمة حينها عبر حسابه على (تويتر): (الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير).

الحمدلله صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير..مهنية واخلاق والتزام #نوال_الزغبي خلوها تغني اليوم.. لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها.. خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى.. . بس هي رفضت https://t.co/G9GStIhipd — Firas Haleemi (@firashaleemi) July 17, 2021

وتابع مشيداً بتصرف نوال: (مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم، لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة).

واختتم كلامه: (بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي).

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