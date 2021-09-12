بعد اعتقال 4 منهم .. كم استمرّ حفر نفق سجن جلبوع الذي هرب منه الأسرى الستة!؟

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن التحقيقات لدى مصلحة السجون الاسرائيلية وجهاز الأمن العام (االشاباك)، أشارت إلى أن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر “نفق الحرية”، لم يتلقوا مساعدة، مضيفةً أن النفق استمر حفره أكثر من 6 شهور.

وأعاد الاحتلال اعتقال زكريا زبيدي ومحمود عارضة ومحمد عارضة ويعقوب قادري، بعد انتزاعهم حريتهم من سجن جلبوع، فيما لا يزال أسيران أحرارًا وتجري عمليات بحث عنهما.

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية، إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الأسيرين الآخرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في وقت رجّح مسؤول إسرائيلي كبير دخول أحدهما إلى الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت القناة، أن التحقيقات مع المعتقلين الأربعة تشير إلى انفصالهم، وانقطاع الاتصال بينهم عقب تمكّنهم من تحرير أنفسهم.

وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الأسرى الستة أي وسيلة للتواصل فيما بينهم.

محاكمة أسرى نفق الحرية المُعاد اعتقالهم

#صور: الاحتلال يعرض الاسرى الاربعة المعاد اعتقالهم بعدما نجحوا في اذلال اسرائيل والتحرر من سجن #جلبوع بنفق الحرية على محكمة مددت اعتقالهم حتى يون الاحد المقبل على ذمة قضية (الهروب). pic.twitter.com/CrELugTfTR — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 12, 2021

ومددت محكمة إسرائيلية في الناصرة، مساء أمس، اعتقال الأسرى الأربعة، حتى يوم الأحد المقبل، ووجهت هم اتهامات تتعلق بـ “بالهروب من السجن” وما وصفته بـ “التآمر لارتكاب جريمة” والانتماء لمنظمة “إرهابية” والتخطيط لتنفيذ “عمل إرهابي”.

وعُرض الأسرى الأربعة على المحكمة مقيدين ومكبلين من أيديهم وأقدامهم بطريقة غير مألوفة، وهي المرة الأولى التي يعرض فيها أسرى بهذا الشكل.

وتظاهر العشرات من الشبان الفلسطينيين في الداخل أمام المحكمة، حيث رفعوا صور “أسرى نفق الحرية”، ورددوا شعارات تشيد بهم.

هذا وأكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن أي صفقة تبادل أسرى لن تتم إلا بتحرير أبطال “نفق الحرية”.في إشارة الى الأسرى الستة

وأشار إلى أن “هذه العملية أظهرت من جديد هشاشة نظرية أمن العدو التي تسقط في كل مرة تحت أقدام أبناء شعبنا وإرادتهم”.

وأضاف “أبوعبيدة” في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت: “نقول وبشكل واضح إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا من فوق الأرض وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوماً مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الاحرار”.

#شاهد| كلمة للــــنـــاطــــق العـســــكـــــري باسم كـــتـــائـــــب الـقـــــســــــام أبو عـــــبــــيــــــدة pic.twitter.com/5mQpgTYuAP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2021

اعتقال زكريا الزبيدي و محمد العارضة

واعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، قرب بلدة الشبلي – أم الغنم في مرج ابن عامر، بعد 5 أيام من المطاردة إثر التحرر من سجن جلبوع عبر نفق الحرية الذي حفروه أسفل السجن .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الجمعة، الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، في جبل القفزة قرب مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال البحث الأسيرين الآخرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، فيما يتركز البحث في بلدة (كفار يهوشع) في منطقة يوكنعام جنوب شرق حيفا.وفق الاعلام العبريّ

وشكلّت عملية هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع عبر حفر نفق اسفل السجن، والإختفاء لخمسة ايام، ضربة كبيرة لمنظومة الأمن الإسرائيلية.

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