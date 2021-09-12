ميرنا نور الدين نسخة من ياسمين صبري .. شاهد صورتها التي أثارت ضجة!

أثارت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين، ضجة واسعة بظهورها الأخير، وسط اتهامات لها باستنساخ شكل زميلتها الفنانة ياسمين صبري.

أفضل بالأسود

ونشرت ميرنا نور الدين صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيها بفستان سهرة أسود بلا أكمام، وبفتحة جانبية.

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وتركت ميرنا شعرها الأسود منسدلاً على كتفها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة، وبدت وكأنها ياسمين صبري.

وعلقت ميرنا على الصورة قائلة: (إنه دائماً أفضل بالأسود).

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(افتكرناها ياسمين صبري)

وهو ما أثار ضجة بعدما لاحظ الجمهور الأمر، فجاءت التعليقات كالتالي: (فكرتها ياسمين صبري كلو بقا شبه كلو).

وعلق آخر: (فنانات مصر همهم الوحيد يبقو ياسمين صبري، لاحقينها عالدعسة).

وعبرت أخرى عن صدمتها قائلة: (يعني دي مش ياسمين صبري ؟!).

وأطلق عليها متابع اسماً جديداً، وكتب ساخراً: (ميرنا ياسمين صبري).

بينما دافع آخر عن ميرنا قائلاً: (ميرنا و ياسمين صبري شبه بعض والاتنين جمالهم طبيعي يعني محدش عامل حاجه علشان يبقى شبهه التاني فياريت الجماعة بتوع بتقلد يرحمونا).

من هي ميرنا نور الدين؟

يشار إلى أن ميرنا نور الدين ولدت في 23 ابريل 1990، وقضت طفولتها في أمريكا ودرست هناك، ومن ثم إنتقلت إلى مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

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وقدمت ميرنا أول أدوارها في 2015، خلال شخصية (نيفين( التي قدمتها في مسلسل (سقوط حر) للنجمة المصرية نيللي كريم.

ثم شاركت ميرنا في مجموعة من أشهر الأعمال التلفزيونية مثل (سقوط حر، عائلة الجاج نعمان، نصيبي وقسمتك فوق السحاب، الحصان الإسود، بخط الأيد، كوفيد 25).

ومن أبرز أعمالها شخصية (نور) التي قدمتها في الجزء الرابع من مسلسل (حكايات بنات)، ولاقت نجاحاً كبيراً وقبولاً من قبل الجمهور.

وخاضت ميرنا تجربة سينمائية واحدة من خلال مشاركتها في فيلم (بترا بوابة الزمن)، وهو من إخراج عثمان أبولبن وتأليف مي مسحال، وتدور جميع أحداثه في الأردن.

وفي سياق آخر، شاركت ياسمين صبري مؤخراً متابعيها، صورة لها وهي ترتدي ملابسها الرياضية برفقة مدربتها الخاصة.

ونشرت ياسمين صبري الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيها بـ(ليجن) أسود، وتيشرت أسود طويل، وكانت حافية القدمين، وتحتضن مدربتها فريدة أبو الدهب.

وعقبت ياسمين على الصورة: (أنه جيد دوماً أن أتمرن معك).

وكشفت ياسمين عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً عبر مسلسل (حلم ليال)، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنانة المصرية استقرت على مسلسل “حلم ليال” من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطى، لتعود به إلى الدراما التليفزيونية في شهر رمضان 2022.

وتعمل ياسمين على قراءة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى التي تم الانتهاء من كتابتها، وذلك قبل الاستقرار على مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

توثيق حساب ياسمين صبري

وأنشأت ياسمين صبري أخيراً​ حساباً خاصاً على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) موثق بإسمها، لتضع حداً للحسابات المنتشرة بإسمها، ووضعتها في مواقف محرجة بنشر تصريحات كاذبة على لسانها.

ونشرت ياسمين عبر خاصية (الستوري) في (انستجرام) صورة أعلنت بها عن حسابها وكتبت: ( (حسابي الجديد على فيسبوك).

وأغلقت الفنانة كل الحسابات المزيفة التي تحمل إسمها ووجهت شكراً للشركة التي ساعدتها على ذلك فكتبت: (شكراً شركة هاشتاغ إنها خلتني أقفل كل الصفحات المزيفة على الفيسبوك).

ياسمين صبري في فينيسيا

وقبل أيام، شاركت ياسمين جمهورها إطلالتها في أول أيام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت ياسمين صبري بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان طويل باللون الفوشيا بدون أكمام، وفتحة صدر خفيفة، واختارت وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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واللافت كان عقد الألماس المميز الذي زين رقبة ياسمين والذي لفتت الأنظار من خلاله، وأكملت إطلالتها بحذاء فضي مميز.

سعر فستان ياسمين في فينيسا

وظهرت ياسمين في اليوم التالي بفستان مشابه باللون البرتقالي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ونسقته مع عقد وأقراط أنيقة من (كارتيه).

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وتداول مهتمون بأزياء ياسمين صبري، سعر الفستان الذي بلغ 4950 يورو (نحو 5858 دولار أمريكي)، وهو من دار دولتشي اند غابانا للأزياء، ما أثار صدمة بينهم بسبب إرتفاع سعره.

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وعلقت ياسمين على إطلالتها بالقول: (تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينسيا السينمائي العالمي.. سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع).

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