ميار شريف تتوج ببطولة “كارلسروه” للتنس المفتوح في ألمانيا (فيديو)

حصدت لاعبة التنس المصرية ميار شريف 25 عامًا، لقب “كارلسروه” لكرة التنس المفتوحة في ألمانيا، بعد تمكنها من الفوز على نظيرتها الإيطالية مارتينا تريفيسان في نهائي البطولة الدولية.

ميار شريف ونهائي بطولة كارلسروه

ونجحت المصرية شريف من تحقيق الفوز على منافستها الإيطالية تريفيسان في المباراة النهائية من بطولة “كارلسروه”، بواقع مجموعتين دون رد وبنتيجة (3-6) و(6-2).

وتعد اللاعبة شرف أول مصرية تتوج ببطولة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات خلال مسيرتها في رياضة كرة المضرب ” التنس”، وتمكنت اللاعبة في وقت سابق من الحصول على المركز الثاني في بطولة إسبانيا للتنس الشهر الماضي.

ميار شريف وقائمة أفضل محترفات التنس

وبهذا الفوز الذي حققته المصرية ميار شريف والتتويج بهذه البطولة الدولية للتنس في ألمانيا بالإضافة إلى تألقها الملفت في الآونة الأخيرة في البطولات الدولية، نجحت اللاعبة في الدخول في قائمة 100 لاعبة في قائمة تصنيف لاعبات التنس المحترفات الأفضل في العالم.

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حصد الألقاب والبطولات

وتمكنت المصرية شريف من حصد 8 ألقاب فرية و6 ألقاب زوجية في كافة المسابقات الدولية التي شاركت فيها اللاعبة في رياضة كرة المضرب للمحترفين “التنس”.

البطولـــــة مصريـــــــــة🏆🇪🇬 بعد مجهود رائع من بطلتنا المصرية "ميار شريف" ببطولة "كارلسروه" – ألمانيا المفتوحة للتنس🇩🇪🎾، تفوز باللقب عقب التغلب بالنهائي على الإيطالية "مارتينا"🇮🇹🔥 جاءت تفاصيل المباراة كالآتي👇

6-3 / 6-2 مبرووووووك لابنة النيل تحقيق البطولة والفخر لمصر🏆🇪🇬 pic.twitter.com/RXWgLkVmCi — الرياضة مش كورة وبس (@EgyptAllSports) September 12, 2021

وشاركت مؤخرًا في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية ” طوكيو 2021″، وهي المرة الأولى في تاريخها الأولمبي، وحققت الذهبية في منافسات فردى للسيدات في رياضة المضرب في الألعاب الأفريقية 2019 في مدينة الرباط بدولة المغربة.

ودرست البطلة شريف في جامعة ببردين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث نالت درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018، وكانت إحدى اللاعبات التنس النسائي داخل الجامعة.

وانضمت البطلة الأولمبية شريف إلى منتخب مصر وتمثيله في البطولات الدولية في رياضة كرة المضرب “التنس” منذ عام 2011م.

رياضة كرة المضرب

وقد نشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر كرياضة تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت والبولينغ، إضافة إلى رياضة المضرب القديمة.

وتحظى البطولات الكبرى لكرة المضرب بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، تضعها في مرتبة متقدمة بين الأحداث الرياضية الأكثر أهمية ومتابعة في العالم سنويا.

قفزت بطلة مصر #ميار_شريف 20 مركزا فى التصنيف العالمي للتنس حيث وصلت إلى المركز 75 عالميا في إنجاز كبير للتنس النسائي المصري وذلك بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 pic.twitter.com/2SkZ7vDfXA — الأنباء الرياضية (@AlanbaSports) September 12, 2021

ومن أهم هذه البطولات: رولان غاروس أو بطولة فرنسا المفتوحة على الملاعب الرملية، بطولة أستراليا المفتوحة على الملاعب الصلبة، بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على الملاعب الصلبة.

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