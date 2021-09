محمد صلاح يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع ليفربول برقم قياسي (فيديو)

تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من الوصول إلى رقم هدف 100 مع فريق ليفربول ” الريدز” بعد هدفه في شباك منافسه ليذر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي.

ودخل المصري صلاح في قائمة أسرع اللاعبين الخمس الذين أحرزوا مئة هدف مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” للدرجة الممتازة.

ونجح صلاح في تسجيل هدفه القياسي رقم 100 في هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة ال20 من عمر زمن المباراة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان فخر العرب ” محمد صلاح” قد سجل هدفه التاسع والتسعين على أرض ملعبه “الآنفيلد”، سجلها في شباك منافسه الضيف فريق تشيلسي ” البلوز”.

واستغرق المصري صلاح في الوصول إلى هدف رقم 100 في 162 مباراة خاضها مع فريق الريدز الإنجليزي في منافسات الدوري الإنجليزي منذ قدومه إلى الفريق عام 2017.

100 – Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4

— OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021