محمد صلاح يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع ليفربول برقم قياسي (فيديو)

تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من الوصول إلى رقم هدف 100 مع فريق ليفربول ” الريدز” بعد هدفه في شباك منافسه ليذر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح والرقم القياسي

ودخل المصري صلاح في قائمة أسرع اللاعبين الخمس الذين أحرزوا مئة هدف مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” للدرجة الممتازة.

ونجح صلاح في تسجيل هدفه القياسي رقم 100 في هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة ال20 من عمر زمن المباراة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

هدف ليفربول الأول " محمد صلاح " 🎥 pic.twitter.com/i1bb6FncCL — LION GOALS (@LionGoals) September 12, 2021

وكان فخر العرب ” محمد صلاح” قد سجل هدفه التاسع والتسعين على أرض ملعبه “الآنفيلد”، سجلها في شباك منافسه الضيف فريق تشيلسي ” البلوز”.

محمد صلاح وهدف رقم 100

واستغرق المصري صلاح في الوصول إلى هدف رقم 100 في 162 مباراة خاضها مع فريق الريدز الإنجليزي في منافسات الدوري الإنجليزي منذ قدومه إلى الفريق عام 2017.

100 – Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021

وشارك المصري محمد صلاح في 206 مباراة في مختلف المسابقات منذ قدومه إلى فريق ليفربول الإنجليزي، تمكن من خلالها إحراز 127 هدفًا وصناعة 49 تمريرة حاسمة.

العقد مع ليفربول

وعلى صعيد الألقاب الشخصية، فقد أحرز صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا، وجائزة الحذاء الذهبي، والترشح في المركز السادس في مسابقة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018 وغيرها من الألقاب الحافلة بمسيرة اللاعب منذ احترافه في أوروبا.

1️⃣0️⃣0️⃣ PREMIER LEAGUE GOALS. MO SALAH 👑 pic.twitter.com/ZEbBdlGeHz — B/R Football (@brfootball) September 12, 2021

وأفادت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية بعد الشائعات الأخيرة حول شرطه لتجديد عقده مع ليفربول في وقت سابق، بأن اللاعب محمد صلاح 28 عامًا لم يطالب براتب ضخم من أجل تمديد عقده مع فريق ليفربول، دون أن تكشف مطالب اللاعب الدولي المصري.

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وبينت الصحيفة، أنه صلاح لا يطالب بأجور في منطلق مبالغ فيه تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد من إدارة نادي ليفربول.

Mohamed Salah has done it. 100 Premier League goals. The 5th fastest player ever. pic.twitter.com/R2LIFoc4GL — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 12, 2021

وأردفت نقلاً عن مصادر النادي، قائلة: ” المحادثات بين إدارة ليفربول والوفد المرافق للنجم المصري محمد صلاح كانت مثمرة، وأنه لا يوجد سبب للقلق بشأن مفاوضات العقد حيث يهدف الريدز إلى تمديد مستقبل اللاعب على المدى الطويل مع الفريق”.

وينتهي عقد فخر العرب محمد صلاح مع فريق ليفربول في ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023 المقبل، ويتقاضى المصري راتب بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في عقده الجاري مع فريق ليفربول.

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