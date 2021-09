شاهدوا صورة حلا شيحة التي نشرها معز مسعود وبسببها تصدرت الترند شارك: نشر الداعية معز مسعود صورة جمعته بزوجته الفنانة حلا شيحة ظهرت فيها بالحجاب، بينا توسطتهما ابنته الصغرى “سارة”، وعلّق عليها بالقول: “لا تستطيع الكلمات وصف مدى حبي لكما”. ويأتي هذا الظهور للفنانة حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع مواطنها الفنان تامر حسني حينما فتحت النار عليه بعد طرح كليب (بحبك) الذي يحتوى على مشاهد تجمعهما من فيلم (مش أنا). ونشرت حلا شيحة بوستر فيلم (مش أنا) عبر حسابها على (انستجرام) وأرفقته بتعليق جاء في نصه: (انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي ايام ذي الحجة ايام مباركة وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه). وعبرت حلا شيحة عن صدمتها من تامر حسني بشكل خاص، وقالت: (اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات واكدلي انه حيحترم رغبتي). ورأت حلا شيحة أن نجاح فيلم تامر حسني، هو نجاح بمقاييس الدنيا، مضيفة: (صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم و لن ننجح، انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح). بكاء حلا شيحة بسبب لقطات كليب (بحبك) وكشفت حلا شيحة أنها بكت حين رأت نفسها في مشاهد كليب (بحبك). وتابعت: (بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسي). اقرأ ايضاً: ماذا قالت حلا شيحة عن زواج وطلاق الداعية معز مسعود 4 مرات قبلها! وأضافت حلا شيحة: (انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح و انا غلطت وبصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا). كما ذكرت حلا شيحة، تامر حسني بلقاء قديم له، وقالت: (الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمنى أموت وأنا مطرب انا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا). وطالبت حلا شيحة، تامر حسني أن يرى الفيديو مرة أخرى، معقبة: (شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع وانا وكلنا، كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح). وختمت حلا شيحة كلامها بآية قرآنية: (إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد). فنانون يهاجمون حلا شيحة وشن عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، هجوما عنيفا على الفنانة حلا شيحة والتي أعلنت توبتها مجددا وتبرؤها من فيلهما الجديد مع تامر حسني "مش أنا"، وهو ما أحدث جدلا واسعا في الوسط الفني المصري. واعترض السيناريست محمد العدل على هجوم الفنانة حلا شيحة، التي وجهته للفنان تامر حسني في المقام الأول ثم للوسط الفني، لافتًا إلى أنه يفخر بكونه أحد العاملين بالوسط الفني. وقال "العدل" في منشور عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: "اللى عملتيه شايفاه حرام، هتصرفى فلوس حرام؟، رجعي الفلوس." وتابع: "عفوًا أفخر بانتمائي للفن والفنانين". هذا واستكمل السينارست محمد العدل هجومه على حلا شيحا: "يقولون ما فعلته خطيئة ولكن مافعلته ليست بخطيئة هي حرة في نفسها.. صحيح ماحدش أجبرها على تصوير ماترفضه لكن حريتها ملكها." وتابعت:"لكن ما قالته هو كل الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأبوها في دينهم.. وبالنسبة لجوزها المنتج برضه اللى بيشجع الفنانين على الشهرة." واختتم العدل منشوره: "ده كلام معز مسعود (زوجها) هو اللى ماسك الموبايل.. صح؟." رد تامر حسني وخرج الفنان تامر حسني للرد على حلا شيحة وهجومها عليه قائلًا عبر صفحته بـ"فيسبوك": "الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو". وتابع: "أولاً أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد أذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجوده، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس". واستكمل: "أنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!." واضاف:"وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا". واختتم تامر حسني كلماته قائلًا: "أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا إحتراماً لحجاات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين"

