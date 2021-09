شاهد إنقاذ قطة عالقة من قبل المشجعين في أحد مدرجات كرة القدم

تمكن مشجو في أحد مدرجات كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء مباراة جمعت فريق ميامي هوريكانز ونظيره ماونتينيرز، من إنقاذ قطة عالقة في أعلى سقف المدرج أثناء سير المباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقط في يتدلى بشكل خطير من أعلى سقف المدرج داخل الملعب.

وكان القط يتشبث بأحد الكوابل الموجودة في أعلى السقف، لكنه لم يصمد كثيرًا في البقاء رغم وصول أحد المشجعين الذي تسلق إلى السقف لإمساكه لكنه لم يتمكن من الوصول إليه.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021