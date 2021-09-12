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مشجعون وإنقاذهم لقطة عالقة في الهواء في أحد مدرجات كرة القدم

شاهد إنقاذ قطة عالقة من قبل المشجعين في أحد مدرجات كرة القدم

في كتب فارس أبو شيحة

تمكن مشجو في أحد مدرجات كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء مباراة جمعت فريق ميامي هوريكانز ونظيره ماونتينيرز، من إنقاذ قطة عالقة في أعلى سقف المدرج أثناء سير المباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

مشجعي كرة القدم وإنقاذ القطة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقط في يتدلى بشكل خطير من أعلى سقف المدرج داخل الملعب.

وكان القط يتشبث بأحد الكوابل الموجودة في أعلى السقف، لكنه لم يصمد كثيرًا في البقاء رغم وصول أحد المشجعين الذي تسلق إلى السقف لإمساكه لكنه لم يتمكن من الوصول إليه.

لكن عدد من المشجعين قاموا بتجهيز علم أسفل مكان تواجد القط داخل مدرج الملعب العالقة بداخله لكي تسقط عليه ولا تصاب بأي من الأذى نتيجة للارتفاع الطويل بين السقف والمدرج.

وسقطت القطة على العلم الذي أعدوه عدد من المشجعين، وسط صيحات واحتفال الجماهير داخل المدرج بإنقاذ تلك القصة سمراء اللون.

رياضة كرة القدم

وتعد رياضة كرة القدم أحد أنواع الرياضات الشعبية التي يعشقها عشاقها الذين يأتون إلى المدرجات لمشاهدة وتشجيع ناديهم المفضل في أرجاء دول العالم.

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وتحظى الدوريات الخمس الكبرى الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي والأمريكي، الاهتمام الكبير والشهرة في عالم كرة القدم، حيث يتواجد بها العشرات من النجوم الذين يتمتعون بالمهارات العالية في تلك الرياضة.

قواعد لعبة كرة القدم

وعن قواعدها، فهي رياضة جماعية تعلب بين فريقين يتكون كل منهما من أحد عشر لاعبًا تلعب بكرة مُكوَّرة، ويلعب كرة القدم 250 مليون لاعب في أكثر من مائتي دولة حول العالم، فلذلك تكون الرياضة الأكثر شعبية وانتشارًا في العالم، وتُلعب كرة القدم في ملعب مستطيل الشكل مع مرميين في جانبيه الهدف من اللعبة هو إحراز الأهداف بركل الكرة داخل المرمى.

ويسمح فقط لحارس المرمى في اللعبة بلمس كرة القدم داخل خطوط البيضاء لحراسة مرماه فقط، على عكس اللاعبين الأخيرين الذين لا يسمح لهم بذلك، وتعتمد على قدرة كل فريق في إحراز الأهداف في شباك المرمى.

يشار إلى أن لعبة كرة القدم كان بداية النشأة لها في عام 1948م، وهي من الرياضات التي تساهم في توحيد الشعوب عبر البطولات القارية والدولية والتي من أبرزها مونديال كأس العالم.

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