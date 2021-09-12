ريال مدريد ينتفض في وجه سيلتا فيغو بانتصار كبير (شاهد)

عزز فريق ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب الليغا الإسبانية، بعد الانتصار الكبير في ميدانه على منافسه سيلتا فيغو بخماسية ثمينة مقابل هدفين في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

هاترك بنزيما مع ريال مدريد

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أولى أهداف الفريق الملكي في شباك منافسه الضيف سيلتا فيغو في الدقيقة ال24 بتسديدة رائعة سجلها اللاعب بأقدامه لتسكن في شباك مرمى الخصم.

وعاد من جديد الفرنسي بنزيما من هز شباك الضيف سيلتا فيغو في الدقيقة ال46 من زمن المباراة مع بداية الشوط الثاني سددها اللاعب برأسه بعد عرضية جميلة.

ونجح البرازيلي الشاب فنيسيوس جونيور الذي قدم أداء جيدًا في المباراة وتمكنه في إحراز هدف في الدقيقة ال54 سجلها اللاعب بطريقة رائعة بعد الانفراد بالحارس ليسددها على يسار حارس مرمى فريق سيلتا فيغو.

وفي الدقيقة ال72 سجل الوافد الجديد الفرنسي إدواردو كامافينجا أولى أهدافه مع الفريق الملكي الإسباني، بينما سجل بنزيما هدف الهاتريك في الدقيقة ال87 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة على يمين شباك مرمى الضيف.

سيلتا فيغو وهدفي اللقاء

وسجل فريق سيلتا فيغو أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة عن طريق سانتي مينا في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بطريقة رائعة على يمين حارس مرمى ريال مدريد كورتوا.

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بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال31 عن طريق فرانكو سيرفي بتسديدة قوية هزت شباك مرمى الضيف ريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الملكي بخماسية ثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام الضيف سيلتا فيغو، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل.

تشكيلة سيلتا فيغو

ودخل المدرب الأرجنتيني إدواردو جرمان كوديه، أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى ماتياس ديتورو.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: نيستور أراوخو، جيسون موريلو، خافي غالان، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: ريناتو تابيا، أوكاي يوكوشلو، فرانكو سيرفي، دينيس سواريز، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من، ياغو أسباس، تياغو غالاردو، سانتي مينا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد ” الميرينغي” قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك فالنسيا وأتلتيكو مدريد بنفس النقاط، بينما جاء ترتيب الفريق الخاسر سيلتا فيغو في المركز الثامن عشر بنقطة وحيدة خلال منافسات الموسم الحالي.

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