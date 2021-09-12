بفستان كشف ساقيها .. روجينا بوصلة رقص مثيرة مع راغب علامة (شاهد)

أثارت وصلة رقص جمعت الفنان اللبناني راغب علامة مع الفنانة المصرية روجينا، زوجة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

رقص روجينا و راغب علامة

وظهرت روجينا بفستان أبيض قصير كشف ساقيها، وهي ترقص على المسرح مع راغب علامة، على أنغام أغنيته “اسمي حبيبك” في حفله أمس بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة، وظهر في ختام الرقصة وهو يقبّل يدها .

وانتقد الجمهور وصلة الرقص التي قدمتها روجينا مع راغب علامة على المسرح، وقال أحدهم: “الفستان مش بتاع تصوير ومش لائق بزوجة حضرة النقيب”.

إصابة روجينا في وجهها

وتعرّضت الفنانة المصرية، رُوجينا لحادث صعب وأصيبت بجرح عميق في وجهها خلال تصوير مسلسل “بنت السلطان”، الذي عرض في شهر رمضان 2021.

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رُوجينا أصيبت بإصابة بالغة في وجهها أثناء تصوير أحد المشاهد، ما اضطر المخرج أحمد شفيق لنقلها إلى المستشفى ثم أجرى اتصالا بزوجها الفنان أشرف زكي.

وأعلن عن استقرار الحالة الصحية للفنانة المصرية رُوجينا بعد نقلها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة جراء الاصابة.

ونشر الفنان المصري الكوميدي حسن أبو الروس، المشارك معها في المسلسل، صورة لهما عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

وقال الفنان المصري إن رُوجينا وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها. واوضح أنها غادرت المستشفى واستكملت التصوير رغم الإصابة.

وقال حسن أبو الروس: ”الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعه وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل”.

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