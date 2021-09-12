بايرن ميونيخ يقفز إلى وصافة الدوري الألماني بعد الفوز الثمين على لايبزيج (فيديو)

نجح فريق بايرن ميونيخ من العودة إلى وصافة الترتيب بعد تحقيقه الفوز على منافسه لايبزيج برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز للموسم الجاري.

بايرن ميونيخ والرباعية الثمينة

وجاء أولى أهداف لفريق بايرن ميونيخ في شباك منافسه لايبزيج في الدقيقة ال12 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد لمس أحد لاعبي الفريق المنافس للكرة بيده ليقرر الحكم احتساب الركلة بعد الرجوع إلى تقنية الفار، ليتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيلها بقوة في شباك مرمى الخصم.

وفي الدقيقة ال47 أحرز اللاعب جمال موسيالا بعد هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب ببراعة على يسار حاء مرمى لايبزيج، لينتهي منتصف اللقاء بهدفين نظيفين دون مقابل.

وسجل اللاعب ليروي ساني في الدقيقة ال54 بتسديدة رائعة سكنت في شباك مرمى الخصم لايبزيج، وفي دقيقة الدقيقة الأولى من الوقت القاتل أحرزه إريك ماكسيم.

لايبزيج والهدف الوحيد

وسجل فريق لايبزيج هدف الفريق الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال58 عن طريق كونراد لايمر بتسديدة قوية جاءت من خارج من منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة بايرن ميونيخ

ودخل المدرب يوليان ناغلسمان في تشكيلة أساسية أمام منافسه لايبزيج، فقد تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

أما في دفاع الفريق يأتي كلاً من: ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، دايوت أوباميكانو، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: جمال موسيالا، مارسيل سابيتزر، سيرج غنابري.

وفي هجوم الفريق آتى الثلاثي كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، ليروي ساني.

تشكيلة لايبزيج

ولعب المدرب جيسي مارسش في تشكيلة أساسية أمام نظيره بايرن ميونيخ، حيث كان في حراسة المرمى بيتر غالوتشي.

وفي الدفاع آتى كلاً من: خوسي تاسيندي، محمد سيماكان، فيلي أوربان، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: دومينيك سوبوسلاي، داني أولمو، إلياكس موريبا.

واعتمد المدرب على الثلاثي كلاً من: أندريه سيلفا، يوسف بولسن، بريان بروبي.

وبهذا الفوز رفع فريق بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد فريق منافسه لايبزيج في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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