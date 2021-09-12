أول تصريح لجورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني الجديد العائد من الإمارات

أدلى جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني في الحكومة الجديدة، بأول تصريحات له عقب عودته ظهر اليوم، الأحد، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جورج قرداحي توجه بكلمة إلى ما وصفهم بـ”بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة”.

جورج قرداحي

وقال: “فلسيمحوا لنا وليهدأوا قليلا”، متمنيا على وسائل الإعلام “عدم استضافتهم لأن الحكومة حديثة الولادة”.

وتابع: “كما قال دولة الرئيس ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل الى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي.”

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واختتم جورج قرداحي تصريحاته بالقول:”وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا الى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده”.

حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون، أول أمس الجمعة، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وعقب ذلك، أعلن الامين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً، وذلك في تصريح من قصر بعبدا.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن حكومته ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي.

وأفاد ميقاتي: “سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة في لبنان”.

وأضاف: “أعد اللبنانيين أننا سنعمل بمبدأ وطني، ولسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوت فرصة لدق أبواب العالم العربي”.

وأردف: “يجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر”.

وأكد أن “الحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي”.

وأعرب عن أمله “بأن ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الأقل الانهيار الحاصل وإعادة لُبنان إلى عزه وازدهاره”.

وتعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية، بموعدها في 8 مايو/أيار المقبل.

أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة

وفيما يأتي أسماء الوزراء الـ 24 في الحكومة الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم.

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وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوجيكان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض.

وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

الليرة ترتفع أمام الدولار

وارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي بشكل ملحوظ تجاوزت نسبته 13 بالمئة في السوق السوداء، الجمعة، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد ظهر الجمعة، سجّل الدولار الواحد 15600 ليرة للبيع و15700 ليرة للشراء ، بعدما تراوح صباحا ما بين 18000للبيع – 18100 للشراء.

كانت الليرة اللبنانية سجلت مكاسب بنسبة 5 بالمئة، الخميس الماضي، بدعم التفاؤل بنجاح رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، وهو ما تحقق فعلا اليوم.

وفي يوليو الماضي، سجل الدولار رقما قياسيا حيث تجاوز حاجز 23 ألف ليرة، إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

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