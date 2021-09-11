هند القحطاني تُثير الغضب بعد تصوير ابنتها الأصغر بدون بنطال: (قومي ورينا)!

تواجه الناشطة السعودية هند القحطاني، اتهامات بالمتاجرة بأبناءها، وذلك بعد تصوير ابنتها الأصغر وهي ترتدي تيشرت طويل دون بنطال.

(لبسك يجنن قومي ورينا)

وظهرت ابنة هند القحطاني بالفيديو الذي صورته والدتها، ونشرته على (سناب شات)، وهي تلعب بهاتفها المحمول، قبل أن تفاجئها والدتها بطلب عرض ملابسها للمتابعين.

وتقول هند بالفيديو: (يلا يا قلبي، والله تعرف تنسق، لبسك يجنن، قومي ورينا)، ثم تُركز الكاميرا على ساقي ابنتها، وتقول: (شايفين الشوز؟).

هند القحطاني : والله تعرف تنسق pic.twitter.com/cR5a82krvJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2021

وهو ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين، فجاء في التعليقات: (بالله عليكم هل هذه حياة ونعيم؟ ماذنب الأطفال ان تتاجر بهم بهذا المحتوى ؟ حسبي الله عليها ونعم الوكيل خافوا الله يامن يدعمها ويتابعها).

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(تكسب بجسم الأطفال)

وكتب آخر: (خلصت من رؤى وجت على ذي المسكينة).

ووجه آخر رسالة إلى وزارة التجارة السعودية كتب فيها: (هل ترضين التكسب بجسم الاطفال عن طريق الاعلانات لدى هاربات ولاجئات امريكا؟ ننتظر قرار يمنع الاعلان لدى الهاربات من القانون لدرجة انه عنايتكم غير قادرين على تغريمها لأنها هاربة).

وعلقت أخرى موجهة حديثها للقحطاني: (حسبي الله عليك اتقي الله في بناتك يوم تسألين عنهم وعن تربيتهم خافي الله فيهم. سلامات امانه هذول عندك).

وتوقع آخر أن تكون بنات هند مجبرات على ما تفعله والدتهم، فكتب: (احس بناتها مسكينات مجبرات على طلبات امهم ويصورن كل شي تقول لهم عنه ).

وذكرها آخر بحديث الرسول وكتب: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته).

ونوهت أخرى إلى تركيز هند على مناطق معينة في تصوير ابنتها، وكتبت: (اول مره اشوف وحده ماعندها احساس وغيره على بناتها يعني ايش الهدف من تصويرهم وعرضهم والتركيز على مناطق معينه خافي الله فيهم هذول عرضك).

وعقب آخر: (اعوذ بالله من غضب الله الله لايبتلينا بما ابتلها تعرض لحم بناتها سبحان الله الله يهديها ويرفع عنها).

إطلالة جريئة لرؤى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير بها الناشطة السعودية ضجة بسبب بناتها، فسبق أن نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها رؤى بإطلالة جريئة برفقة صديقاتها خارج المنزل.

وأثار المقطع في حينها غضب واستياء الجمهور واعتبروا أنه من غير اللائق أن تنشر صور ابنتها بهذا الشكل دون أي اعتراض أو قلق عليها.

وظهرت ابنة هند القحطاني خلال الفيديو وهي ترتدي “توب” باللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتف ومعه جاكيت من الجلد لكن ظهرت بعض تفاصيل التوب الجريء.

هند القحطاني تصور ابنتها من الخلف

كما ظهرت هند القحطاني بفيديو آخر، وهي في أحد المحالات برفقة ابنتها رؤى التي بدت متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

مُغردون يتداولون مقطع لـ"رؤى" أبنة #هند_القحطاني ويبدو أنها متضايقة من تصوير والدتها لها من الخلف pic.twitter.com/Ri87xCtyD2 — Mjod Mix (@MjodMix) January 10, 2021

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

بقايا صحوة!

واتهمت الناشطة السعودية حينها منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها.

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وهاجمت هند القحطاني منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتابعت هند القحطاني في حينها: “تبغون نقصص لحومنا وشحومنا عشان تصير أجسامنا مثل المساطر عشان نرضيكم”.

وأضافت: “يعني لو كانت أجسامنا مثل المسطرة وقتها أجسادنا ليست بعورة، لكن إذا كانت أجسادنا أنثوية لا وقتها أي حركة نسويها تُحسب علينا وحنا نقصد إثارة الفتنة والغرائز”.

القبض على هند!

وواجهت هند شائعة القبض عليها واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

ونشر الناشط السعودي ريان جيلر صورة عبر حسابه على (سناب شات) لسجل الشرطة يؤكد أنباء القبض على هند القحطاني، وكتب في تعليقه: (هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا).

وسبق أن تداولت حسابات إخبارية عبر (تويتر)، أنباء القبض على إحدى شهيرات (سناب شات) في أمريكا بسبب استغلالها لأطفالها في مقاطع فيديو من أجل تحقيق عائد مادي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هند القحطاني خرجت في وقت لاحق، وأكدت أنها أخبار عارية عن الصحة، ملوحة باللجوء إلى القضاء لمحاسبة مطلقيها، في إشارة إلى ريان.

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