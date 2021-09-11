موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني منافسه الضيف سيلتا فيغو مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني “الليغا” الممتاز، على أرض ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

وستنطلق الأمسية الكروية القوية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، قطر، البحرين.

💪 We are 🔙 in training this afternoon at 17:00 CEST!

🌱 #RMCity pic.twitter.com/833TnPAGUx — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 10, 2021

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان، ليبيا، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الناري بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام الضيف سيلتا فيغو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل.

تشكيلة سيلتا فيغو

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني إدواردو جرمان كوديه، أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ماتياس ديتورو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: نيستور أراوخو، جيسون موريلو، خافي غالان، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: ريناتو تابيا، أوكاي يوكوشلو، فرانكو سيرفي، دينيس سواريز، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من، ياغو أسباس، تياغو غالاردو، سانتي مينا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منافسه الضيف سيلتا فيغو في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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