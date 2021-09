موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني منافسه الضيف سيلتا فيغو مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني “الليغا” الممتاز، على أرض ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وستنطلق الأمسية الكروية القوية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، قطر، البحرين.

💪 We are 🔙 in training this afternoon at 17:00 CEST!

🌱 #RMCity pic.twitter.com/833TnPAGUx

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 10, 2021