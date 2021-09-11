زواج أصالة والشاعر العراقي حسن فايق مدير أعمال ماجد المهندس .. شاهدوا صورهما معاً

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن زواج الفنانة السورية أصالة من الشاعر العراقي حسن فايق مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

أنباء عن زواج أصالة والشاعر حسن فايق

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً جمعت أصالة بالشاعر حسن فايق في أماكن متفرقة .

ولم يصدر أيّ تعليق بالنفي أو بالتأكيد من الفنانة السورية على ما يتداول عن زواجها، لكنّ مصادر تحدثت عن أنّ الزواج تم بشكل رسمي، لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة أصالة نصري.

وأشارت المصادر إلى انّ أصالة تتواجد حاليًا مع زوجها الشاعر حسن فايق في السعودية، على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمها في “أب تاون كايرو”، وهو أحد المطاعم الذي يقدم وجبات لبنانية.

رسمياً زواج الفنانة اصالة بالشاعر فائق حسن وهذي صور لهم مع بعض 😍🥰 الف مبروك لهم الله يسعدهم هالمرة الخبر صحيح مو تأليف زي المرة الماضية pic.twitter.com/mCcjinKzzh — مايند (@meemmind) September 11, 2021

الف مبروك زواج اصالة نصري من الشاعر و المخرج العراقي فائق حسن 👏🏻👏🏻👏🏻❤️ pic.twitter.com/rNnyxosO7B — ايبودا (@ibodaaa) September 11, 2021

وخلال الفترة الماضية، انتشرت أنباء عن زواج الفنانة السورية اصالة نصري من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد.

وذكرت صحيفة (صدى البلد) المصرية عن مصادر خاصة، أن أصالة وأحمد عبدالمجيد قررا الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أقل من 3 أشهر على زواجهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنه تجمعهما صداقة طيبة .

كما رفضت اصالة الرد على حقيقة زواجها، سواء بالنفي أو الإيجاب، معتبرةً إياه شأنا خاصا.

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ونشرت اصالة صورة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الموثق على تطبيق (انستجرام)، وعلقت: (لأنّي مابخبّي. عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام. على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله).

ولمحت اصالة إلى انشغالها بأمور أخرى عن الزواج، وقالت: (هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي. وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب).

ونفت اصالة زواجها بطريقة غير مباشرة حين أضافت: (لمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد. وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوه نظيفه).

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طلاق أصالة نصري وطارق العريان

وكانت اصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان اصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة (أصالة) بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو خيانة العريان لوالدتها مع شابة تصغره بـ30 عاماً.

هذا وقد نشرت حسابات فنية صوراً لما وصفتها بـ(حبيبة) طارق العريان، وهي عارضة الأزياء الأرمنية السورية نيكول سعفان، وتصغره بـ30 سنةً.

وشوهدت نيكول، إلى جانب العريان في الساحل الشمالي في مصر كما أنها بدأت تظهر معه لأكثر من مرة وتتواجد إلى جانبه في المناسبات والسهرات، فيما يتداول أنهما سيتزوجان .

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