رونالدو ورفاقه يشعلون ملعب “أولد ترافورد” بفوز ساحق على نيوكاسل يونايتد (فيديو)

تألق كريستيانو رونالدو ورفقائه في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد بتحقيقه الفوز الثمين على فريق الضيف نيوكاسل يونايتد بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

هدفي رونالدو مع مانشستر يونايتد

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا إلى نادي مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، أولى أهداف اللقاء مع نهاية الشوط الأول بهدف سدده الدون بأقدامه بعد عرضية جميلة في شباك مرمى الضيف نيوكاسل.

وفي الدقيقة ال62 عاد رونالدو لهز شباك مرمى شباك خصمه في أول ظهور له بهدف رائع سجله على يسار حارس المرمى بطريقة جميلة.

وسجل مواطنه برونو فيرنانديز الهدف الثالث لفريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” في الدقيقة ال80 بتسديدة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء.

بينما أحرز اللاعب البديل جيسي لينغارد الهدف الرابع في شباك الخصم بالدقيقة ال92 من الوقت القاتل.

هدف نيوكاسل الوحيد

وسدد فريق نيوكاسل يونايتد هدف الوحيد في المباراة المثيرة، في الدقيقة ال56 من مجريات أحداث الشوط الثاني عن طريق اللاعب خافيير مانكوييو، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض مانشستر يونايتد بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

رونالدو وتكرار السيناريو

وكرر صاروخ ماديرا نفس السيناريو في قدومه والظهور الأول مع ذات الفريق قبل نحو 12 عامًا، بتسجيل هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

اقرأ المزيد: توتنهام يسقط أمام كريستال بالاس بهزيمة ثقيلة خارج ميدانه (شاهد)

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ودخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف نيوكاسل يونايتد، حيث تواجد في حراسة دافيد دي خيا.

من أراد المتعة فليذهب إلى أولد ترافورد! 🎪#يونايتد_نيوكاسل | #يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 11, 2021

وفي خط دفاع الفريق كان كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق، إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق نيوكاسل يونايتد

ولعب المدرب ستيف بروس بتشكيلة أساسية أمام نظيره المضيف نيوكاسل يونايتد، فكان في حراسة المرمى مارتن دوبرافكا.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: فابيان شار، إيميل كرافث، جمال لاسيليس، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جوزيف ويلوك، ألان ماكسيمين، ميغيل ألميرون.

وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كان كلاً من: كالوم ويلسون، جويلاينتون ليرا، دوايت غايل.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وتصدر فريق مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما تجمد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز ما قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة خلال منافسات الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك