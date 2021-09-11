رانيا يوسف بـ”الهوت شورت” .. ومغردون ينبهون هاني شاكر! (شاهد)

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل من جديد بظهور جريئ عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

(كل فرحة تصنعها ستعود لك)!

وظهرت رانيا يوسف بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (تويتر)، وهي ترتدي (هوت شورت)، مع تيشرت ضيق جداً ومكشوف الظهر.

وعقبت رانيا على صورتها: (كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل).

كل فرحة تصنعها لغيرك،

ستعود لك وهي أجمل… ❤️💫 pic.twitter.com/TF7zXecktS — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 11, 2021

وتعرضت رانيا يوسف لهجوم وانتقادات متابعيها، فذكرتها إحداهن بالآخرة قائلة: (سؤال بس بدون تطاول هو انتي فاكرة نفسك خالدة مش هتموتي ؟ع فكرة انتي هتموتي وهتتسئلي يوم القيامه عن مظهرك وافعالك دي اتقي الله).

سؤال بس بدون تطاول هو انتي فاكرة نفسك خالدة مش هتموتي ؟ع فكرة انتي هتموتي وهتتسئلي يوم القيامه عن مظهرك وافعالك دي اتقي الله — Mo Mustafa😎 (@zBE9r2dEoXh7x6R) September 11, 2021

رسالة لهاني شاكر

ووجه آخر رسالة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وكتب: (شايف اللي انا شايفو؟؟ ولا شاهد ماشافشي حاجة؟).

@HanyShaker شايف لي انا شايفو؟؟ ولا شاهد ماشافشي حاجه ؟؟ https://t.co/gPuY9bIl6P — khodor saghir (@KhodorSaghir) September 11, 2021

وعلق مغرد: (اهدى شويه يا رانيا مش كده احترمى سنك ودينك والمجتمع فى ممثلات محترمات خليكى منهم مفيش حاجه دايمه اهدى).

اهدى شويه يا رانيا مش كده احترمى سنك ودينك والمجتمع فى ممثلات محترمات خليكى منهم مفيش حاجه دايمه اهدى — محمد عبدالفتاح (@m_elmetr) September 12, 2021

ونوه آخر إلى الوشم على كتف رانيا، وكتب: (هل هذه التربية.. اوشام علي الجسد.. و لحما عاريا لكل عابر.. و مقارنة بين المؤخرة فكن من جهنم حاذر).

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هل هذه التربية..

اوشام علي الجسد..

و لحما عاريا لكل عابر..

و مقارنة بين المؤخرة فكن من جهنم حاذر — Hossam Salah (@HossamS36821533) September 12, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلا: (داري التاتو ي رانيا عيب مش كدة).

داري التاتو ي رانيا

عيب مش كدة🙂 — Ziad Mansour 👑 (@ZiadMansour30) September 11, 2021

وطالبتها أخرى باحترام سنها وقالت: (والله عظيم مش غيره ولا شي من هدا بس لبسك بجد مقرف لا يلبقك لسنك ولا لدينك).

والله عظيم مش غيره ولا شي من هدا بس لبسك بجد مقرف لا يلبقك لسنك ولا لدينك — Rana (@UXdZKSDSizxARfE) September 11, 2021

وجاءت صورة رانيا يوسف بالهوت شورت بعد أيام فقط من مشاركتها منشوراً يتضمن صور متحرشين، ضمن حملة لفضح المتحرشين في مصر، مع ازدياد حالات التحرش في البلاد خلال الفترة الماضية.

وعبر خاصية “ستوري” انستغرام في حسابها الرسمي، شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً لمتحرشين نشرتها مبادرة “تكلم/ي” النسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله.

وقالت المبادرة في تعليقٍ أرفقته بالصور: “خلال الفترة اللي فاتت تم القبض على متحرشين ومغتصبين كتير بسبب كاميرات المراقبة”.

واضافت: “لضحايا كانوا ولد صغير، طفلة ٧ سنين، بنت ٩ سنين طالعه عمارتها، واحده تانيه كانت بتلعب في مدخل بيتها، واحده قاعده في مترو وميكروباص وأتوبيس، وواحده لابسه لبس واسع وحجاب، واحده ماشيه في الشارع عادي، واحده في المطار”.

واعتبرت أن كل التبريرات اللي تقال من مبرري التحرش يظهر عكسها امام الناس في جرائم موثقة بالفيديو؛ ومع ذلك هناك مجـرمين قادرين على التبرير، ليس لسبب سوى لأنهم ايضا متحـرشين!.وفق المبادرة

وقالت إن الحوادث العشوائية التي تظهر امام الناس جزء صغير من الحياة اليومية لكل بنت في مصر؛ مهما كان سنها/لبسها/شكلها. وتساءلت: متخيلين الرعب؟.

رانيا يوسف تهدد المتحرشين

وسبق ان تقدمت الفنانة رانيا يوسف ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المتحرشين بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت إنها تلقت رسائل كثيرة تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء قدمتها إلى الأجهزة الأمنية.

وقالت إنها ستواصل مطاردة وفضح كل المتحرشين بها بنشر أسمائهم وصورهم الشخصية.

وقالت رانيا يوسف خلال تصحريات متلفزة: “أنا هفضح كل المتحرشين وهنزل كل يوم صور 5 متحرشين على السوشيال ميديا وهكشف عن أسمائهم عشان الكل يعرف الجرائم اللي بيرتكبوها”.

رانيا يوسف وجوهرة و(بنت الجيران)

وفي سياق آخر، أدت رانيا في وقت سابق وصلة رقص مثيرة مع الراقصة الروسية جوهرة.

حيث نشرت الراقصة جوهرة عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، عدة مقاطع فيديو قصيرة، ظهرت خلالها ترقص مع رانيا يوسف على أغنية (بنت الجيران)، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهرت جوهرة في الفيديوهات ببدلتي رقص، في أحد المناسبات ويحيطها الحضور، ومن بينهم رانيا يوسف التي أخذت تشاركها الرقص، بينما كانت ترتدي فستاناً ضيقاً جداً وقصير، باللونين الأسود والأبيض.

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كما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصلة رقص لرانيا لها خلال حفل غنائي جديد أحيته الفنانة روبي في الساحل الشمالي.

وانتشرت مقاطع فيديو، تُظهر رانيا يوسف وهي تتمارل وترقص مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي، ما أثار الجدل.