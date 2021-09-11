صراع “البريميرليج” .. تفاصيل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي

نجح فريق أرسنال من تحقيق الفوز الأول له في منافسات الدوري الإنجليزي بعد سلسلة الخسارات المتتالية مع بداية انطلاق الموسم بهدف نظيف دون رد على نظيره نورويتش، وتمكن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي من الفوز على منافسه ليستر سيتي بنفس النتيجة، بينما فاز فريق تشيلسي على منافسه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وحقق فريق مانشستر سيتي “السماوي” الفوز على منافسه ليستر سيتي بهدف نظيف دون مقابل، سجل هدف اللقاء الوحيد في المباراة اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة ال62 بتسديدة قوية عانقت شباك المرمى.

وحاول فريق ليستر سيتي “الثعالب”، من تسجيل هدف تقليص الفارق في اللقاء، لكنه فشل في ذلك وسط الفرص المهدرة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد.

مباراة أرسنال ونورويتش في الدوري الإنجليزي

وعاد فريق أرسنال من بعيد بتحقيق أول فوز لها في منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، بعد سلسلة من الخسارات المتتالية في الجولات الثلاثة الماضية، بهدف نظيف أحرزه المهاجم الغابوني أوباميانج في الدقيقة ال66، في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب في شباك المرمى.

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مباراة تشيلسي وأستون فيلا

ويواصل فريق تشيلسي سكة انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على منافسه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

وقد سجل أهدفا اللقاء روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقة ال15 وال93 من الوقت البديل، كما أحرز زميله ماتيو كوفاتيتش في الدقيقة ال49، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بثلاثة نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف فريق تشيلسي “البلوز” في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي “السماوي” برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع كلاً من فريق برايتون وتوتنهام اللذان يحتلان المركزين الرابع والخامس بنفس الرصيد من النقاط.

Ladies and gentlemen, the weekend. pic.twitter.com/p2do7OQJFO — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 11, 2021

وفي المركز السادس آتى فريق وست هام يونايتد برصيد 8 نقاط، بينما في سابع الترتيب جاء فريق ليفربول برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الثامن فريق إيفرتون بنفس النقاط.

وجاء فريق ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، أما في عاشر الترتيب آتى فريق برينتفورد بفارق نقطة وحيدة برصيد 5 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق كريستيان بالاس بنفس النقاط.

وأتى في المركز الثاني عشر فريق أستون فيلا برصيد 4 نقاط، أما في المركز الثالث عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 3 نقاط، متساويًا مع كلاً من: ساوثهامبتون واتفورد وأرسنال بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق ليذر يونايتد برصيد نقطتين، بينما في المراكز الثلاثة الأخيرة من ترتيب الدوري فريق بيرنلي ونيوكاسل يونايتد ونورويتش برصيد نقطة وحيدة خلال الموسم الجاري.

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