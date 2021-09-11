الأسطورة بيليه وتفاصيل حالته الصحية بعد استئصاله لورم خبيث

يرقد أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه 80 عامًا، داخل مركز العناية المكثفة في مشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية، بعد اكتشاف الأطباء إصابته بالورم خلال فحوصات طبية روتينية.

بيليه والحديث عن حالته الصحية

وقال البرازيلي بيليه في تغريده له عبر حسابه الخاص ” الانستغرام”، قائلاً: ” أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحسن قليل، وأتطلع إلى اللعب مجددًا ولكني ما زلت أتعافي لبضعة أيام أخرى”.

تغريده الأسطورة البرازيلية بيليه عبر حسابه الخاص على منصة الانستغرام

وأردف بيليه، “أثناء تواجدي هنا، استغل الفرصة للحديث مع عائلتي وللراحة، وأشكر مرة أخرى على كل رسائل التعاطف معي خلال الفترة الأخيرة، سنكون سويًا معًا”.

بيليه وتفاصيل الورم

وكشفت وسائل إعلام محلية برازيلية نقلاً عن الأطباء، أنه تم اكتشاف الورم لدى أسطورة كرة القدم بيليه خلال الفحوص الروتينية التي يجريها للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية في الآونة الأخيرة في منطقة القولون، فخضع على إثرها لعملية جراحية لإزالة ذلك الورم يوم السبت الماضي.

وسبق وأن تدهورت الحالة الصحية لنجم الكرة العالمية السابق بيليه الذي يدعى اسمه الحقيقي ” إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو”، في السنوات الأخيرة، وأدخل على إثرها إلى المشفى.

أسطورة كرة القدم بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون. pic.twitter.com/XpDmd5VxgR — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 7, 2021

وكان أخرها في عام 2019 في العاصمة الفرنسية باريس نتيجة تعرضه لالتهاب حاد في المسالك البولية، وبعدها قام بإجراء إزالة حصوات للكلى داخل دولة البرازيل.

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وعانى بيليه في شهر نوفمبر عام 2014، من الالتهاب الحاد في المسالك البولية، اضطر للدخول إلى مركز العناية المركزة وخضع لغسيل للكلى.

وسط قلق عشاقه وجماهيره على حياته واحتمالية وفاته، حيث أنه لا يمتلك اللاعب إلا كليًا منذ أن كان لاعبًا، فقد تسبب إصابة أحد ضلوعه في إحدى المباريات بضرر في الجهة اليمنى من جسده ليتم إزالة كليته بسبب تلك الضربة التي تعرض لها.

وفي عام 2016، كان من المقرر أن يضيء شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها دولة البرازيل، إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب ظروفه الصحية.

البرازيلي #بيليه يعلن خضوعه لجراحة إزالة ورم في الجزء الأيمن من القولون تم اكتشافه خلال فحوصات خضع لها الأسبوع الماضي pic.twitter.com/0Cr78eJ10n — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) September 6, 2021

وطمأنت بيليه جمهوره في فبراير عام 2020 بعد تداول شائعات إصابته بمرض ” الزهايمر”، حيث نشر تغريده إلى جمهوره ومتابعيه بشأن صحته العملية، بعد تصريحات نجله إدينيو الذي قال: إن ” والده منعزل ويعاني نوع معينًا من الاكتئاب”.

يشار إلى أن الأسطورة البرازيلي بيليه الذي اعتزل عالم كرة القدم مع نهاية عام 1977م، قد فاز خلال مسيرته بكأس العالم ثلاثة مرات، وتمكن من التسجيل على صعيد المشاركات الدولية مع بلاد 77 هدفًا في 92 مباراة، وتوج بأفضل رياضي من قبل اللجنة الأولمبية ولاعب من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا” خلال القرن العشرين المنصرم.

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