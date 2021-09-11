أحمد منصور يكشف عن “خطة جهنمية” وضعت لإسقاط الإخوان في مصر وتونس والمغرب

قال الإعلامي البارز ومقدم البرامج عبر شبكة “الجزيرة” أحمد منصور، إن هناك ما وصفه بـ”خطة جهنمية” وضعت عقب ثورات الربيع العربي لإسقاط الحركات الإسلامية ومنها الإخوان، وهو ما حدث بالفعل في مصر ثم تونس والمغرب.

أحمد منصور وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ذكر أن هذه الخطة الجهنمية، وضعت بعناية للحركات الإسلامية في الدول العربية بعد الربيع العربي.

خطة جهنمية وضعت بعناية للحركات الإسلامية في الدول العربية بعد الربيع العربي تقوم علي إدماجهم في منظومة الحكم او اشراكهم فيها من اجل توريطهم واضعافهم وافسادهم وافشالهم ثم القضاء عليهم شعبيا وشق صفوفهم ثم التخلص منهم كبديل منافس للأنظمة لعقود هذا ما حدث في #مصر و #تونس و #المغرب — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) September 11, 2021

أحمد منصور يتحدث عن خطة اسقاط الإسلاميين في الدول العربية

وأوضح أنها تقوم علي إدماجهم في منظومة الحكم أو إشراكهم فيها من أجل توريطهم وإضعافهم وإفسادهم وإفشالهم.

ثم القضاء عليهم شعبيا وشق صفوفهم، ثم التخلص منهم كبديل منافس للأنظمة لعقود وهذا ما حدث في مصر وتونس والمغرب، حسب قوله.

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وتأتي تغريدة أحمد منصور عقب سقوط إخوان المغرب “حزب العدالة والتنمية”، وخسارتهم الفادحة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية

وبعدما تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016، وأدار الحكومة المغربية على مدار 10 أعوام، تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، هزيمة مدويّة، بعد اعلان فوز حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية بـ 97 مقعدا، نتيجة فرز 96% من الأصوات.

وحزب التجمع الوطني للأحرار، هو حزب ليبرالي مشارك في حكومة سعدالدين العثماني.

واحتل حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي المنتهي ولايته) المرتبة 8 مقتصراً على 12 مقعداً، بالإضافة إلى 12 مقعداً موزعة على 12 حزباً آخر.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت النتائج في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ونقل مؤتمره التلفزيون الرسمي، مؤكداً فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي مشارك في حكومة سعدالدين العثماني، بـ97 مقعداً بعد فرز 96% من الأصوات.

واحتل حزب “الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) المرتبة الثانية بالانتخابات محققاً 82 مقعداً ، تبعه حزب الاستقلال (معارض) بـ78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ35 مقعداً.

فيما احتل حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية (معارض) بـ20 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ18 مقعداً.

وكان حزب العدالة والتنمية تحدث عن “خروقات خطيرة” في الانتخابات.

وسبق سقوط الإخوان في المغرب سقوطهم في تونس بانقلاب قيس سعيد على الدستور، وفي مصر عقب انقلاب عسكري نفذه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع عام 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

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