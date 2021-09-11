أبوعبيدة: لن تتم أي صفقة تبادل إلا بالأسرى الـ6 وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين ليخرجوا مرفوعي الرأس

أعلن المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس “أبوعبيدة”، أنّ قرار القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل الأسرى القادمة لن تتم إلا بالأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقال أربعةٍ منهم .

أبوعبيدة: نعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا

وأضاف “أبوعبيدة” في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت: “نقول وبشكل واضح إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا من فوق الأرض وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوماً مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الاحرار”.

وقال إنّ “إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية”.

وذكر أن “قيادة القسام تنظر باعتزاز وإكبار لقادة العملية الذين رفعوا رأس الأمة والشعب بعمليتهم الجبارة تخطيطا وتنفيذا وإساءة لوجه الكيان”.

#شاهد| كلمة للــــنـــاطــــق العـســــكـــــري باسم كـــتـــائـــــب الـقـــــســــــام أبو عـــــبــــيــــــدة pic.twitter.com/5mQpgTYuAP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2021

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، قرب بلدة الشبلي – أم الغنم في مرج ابن عامر، بعد 5 أيام من المطاردة إثر التحرر من سجن جلبوع عبر نفق الحرية الذي حفروه أسفل السجن .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الجمعة، الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، في جبل القفزة قرب مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال البحث الأسيرين الآخرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، فيما يتركز البحث في بلدة (كفار يهوشع) في منطقة يوكنعام جنوب شرق حيفا.وفق الاعلام العبريّ

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وشكلّت عملية هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع عبر حفر نفق اسفل السجن، والإختفاء لخمسة ايام، ضربة كبيرة لمنظومة الأمن الإسرائيلية.

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