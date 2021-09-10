ياسمين صبري تستعرض جسدها حافية القدمين بملابس الرياضة مع مدربتها الخاصة! (شاهد)

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها، صورة لها وهي ترتدي ملابسها الرياضية برفقة مدربتها الخاصة.

ياسمين صبري ومدربتها

ونشرت ياسمين صبري الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيها بـ(ليجن) أسود، وتيشرت أسود طويل، وكانت حافية القدمين، وتحتضن مدربتها فريدة أبو الدهب.

وعقبت ياسمين على الصورة: (أنه جيد دوماً أن أتمرن معك).

ياسمين تعود للدراما

وفي سياق آخر، كشفت الممثلة ياسمين عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً عبر مسلسل (حلم ليال)، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنانة المصرية استقرت على مسلسل “حلم ليال” من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطى، لتعود به إلى الدراما التليفزيونية في شهر رمضان 2022.

وتعمل ياسمين على قراءة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى التي تم الانتهاء من كتابتها، وذلك قبل الاستقرار على مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

توثيق حساب ياسمين صبري

وأنشأت ياسمين صبري أخيراً​ حساباً خاصاً على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) موثق بإسمها، لتضع حداً للحسابات المنتشرة بإسمها، ووضعتها في مواقف محرجة بنشر تصريحات كاذبة على لسانها.

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ونشرت ياسمين عبر خاصية (الستوري) في (انستجرام) صورة أعلنت بها عن حسابها وكتبت: ( (حسابي الجديد على فيسبوك).

وأغلقت الفنانة كل الحسابات المزيفة التي تحمل إسمها ووجهت شكراً للشركة التي ساعدتها على ذلك فكتبت: (شكراً شركة هاشتاغ إنها خلتني أقفل كل الصفحات المزيفة على الفيسبوك).

وقبل أيام، شاركت ياسمين جمهورها إطلالتها في أول أيام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت ياسمين صبري بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان طويل باللون الفوشيا بدون أكمام، وفتحة صدر خفيفة، واختارت وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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واللافت كان عقد الألماس المميز الذي زين رقبة ياسمين والذي لفتت الأنظار من خلاله، وأكملت إطلالتها بحذاء فضي مميز.

سعر فستان ياسمين في فينيسا

وظهرت ياسمين في اليوم التالي بفستان مشابه باللون البرتقالي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ونسقته مع عقد وأقراط أنيقة من (كارتيه).

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وتداول مهتمون بأزياء ياسمين صبري، سعر الفستان الذي بلغ 4950 يورو (نحو 5858 دولار أمريكي)، وهو من دار دولتشي اند غابانا للأزياء، ما أثار صدمة بينهم بسبب إرتفاع سعره.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وعلقت ياسمين على إطلالتها بالقول: (تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينسيا السينمائي العالمي.. سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع).

مهرجان فينسيا الـ78

هذا وقد بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي يعد واحداً من أبرز وأقدم المهرجانات الفنية في العالم، الأربعاء الماضي.

وتقام النسخة الثامن والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ويشارك هذا العام أفلام من 59 دولة عبر أقسامه المتعددة.

وحضل حفل الافتتاح كل من جورجينا رودريغيز، والنجمة الاسبانية بينولبي كروز وعارضة الأزياء والممثل الايطالي روبيرتو بينيني، وهيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون، الإيطالية سيرينا روسي، العارضة بيانكا بولتي، كريستين دانسيت، روسى دى بالما، ومدير الدورة الـ78 للمهرجان البرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني.

واتخذت إدارة المهرجان العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف المهرجان من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع حاجز كبير لمنع وصول الجمهور إلى السجادة الحمراء، التي يتجمع عليها المشاهير لالتقاط الصور التذكارية.

وأنشأت إدارة المهرجان 10 محطات لاختبار الموظفين وضيوف المهرجان ومتابعتهم بصفة دورية، وفحص ما يثبت حصولهم على اللقاح وسلبية الاختبار والالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

جائزة الأسد الذهبي

وتم اختيار فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار Parallel Mothers ليكون العرض الرئيسي في حفل الافتتاح، والذي تقوم ببطولته كل من بينيلوبي كروز وميلينا سميت وروسي دي بالما، إيتانا سانشيز خيخون، ودانييلا سانتياغو، وينتجه بيدرو ألمودوفار.

ومنح مهرجان فينيسيا النجم الإيطالي روبيرتو بينيني جائزة (الأسد الذهبي)

وقال روبيرتو بينيني في كلمته: (أشعر الآن بإحساس هائل بالحب والامتنان تجاهكم جميعًا، لقد استحققت قطة صغيرة، لكن الأسد الذهبى لإنجاز مدى الحياة، هنا فى البندقية، هو أفضل جائزة يمكن أن أتمناها).

وأهدى روبيرتو بينيني جائزة الأسد الذهبي لزوجته نيكوليتا براشي.

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