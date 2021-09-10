موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً أمام أصحاب الأرض ليستر سيتي مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي، على أرض ملعب “كينغ باور”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وستنطلق صافرة بدء المباراة النارية بين كلا الفريقين في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، سوريا، الأردن، لبنان.

وستكون عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة” والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليستر سيتي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش.

وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، إيدوزي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس.

تشكيلة ليستر سيتي

وسيلعب المدرب الإيرلندي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف وحامل اللقب مانشستر سيتي، وسيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: بيرتراند، شالار سوينجو، ويلفريد نديدي، بيريرا، أما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرايتون، يوري تيليمانس، سوماري، بارنس.

The 𝗵𝗮𝗿𝗱 𝘄𝗼𝗿𝗸 continues 👊 pic.twitter.com/Ff0rZmlR3a — Leicester City (@LCFC) September 9, 2021

بينما في خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثنائي، جيمي فاردي، إيناتشو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز السابع من الترتيب برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع نظيره ليستر سيتي بنفس الرصيد من النقاط في المركز التاسع خلال منافسات الموسم الجاري.

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