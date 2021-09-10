مروان محسن يفسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي وأندية ترغب بالتعاقد معه

أعلن نادي الأهلي المصري فسخ تعاقده بالاتفاق مع مهاجمه مروان محسن 32 عامًا، عن طريق الانتقال الحر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

مروان محسن ونادي الأهلي

ونشر نادي الأهلي المصري بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” توجيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بالشكر إلى مروان محسن عن الفترة التي قضاها داخل أسوار القلعة الحمراء”.

واعتبر عبد الحفيظ في البيان، اللاعب مروان محسن نموذجًا من الالتزام والانضباط خلال فترة عمله مع صفوف فريق الأهلي المصري، حيث حصد مع الفريق 10 ألقاب بخلاف الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

🔴| الأهلي يشكر مروان محسن ويؤكد على إخلاصه للنادي 🦅 pic.twitter.com/GAkQThpwei — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 9, 2021

وعقد نادي الأهلي المصري جلسة مع اللاعب مروان محسن، تعبيرًا عن شكره وتقديره للاعب لما قدمه داخل صفوف النادي، فيما منحت الإدارة منحه حرية الانتقال بالمجان إلى أي نادٍ دون الحصول على أس مقابل تقديرًا لمسيرته مع فريق الأهلي.

وكيل مروان محسن

وبين حازم الحديدي وكيل أعمال مروان محسن في تصريح له عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبوت” المصرية، قائلاً: ” مروان محسن فسخ تعاقده مع الأهلي بالاتفاق، حيث تنازل اللاعب عن المستحقات المتبقية مقابل الرحيل، حيث يتبقى لديه 3 مواسم متبقية في عقده مع المارد الأحمر”.

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وكشف الحديدي، أن هناك ثلاثة أندية ترغب في التعاقد مع اللاعب مروان محسن، وسيتم حسم تلك العروض خلال ال48 ساعة المقبلة، حيث أن اللاعب يدرس تلك العروض من أجل حسم أمره.

القاب مروان محسن مع الاهلي ❤️

-الدوري المصري 🏆🏆🏆🏆

-كأس مصر 🏆🏆

-دوري ابطال افريقيا 🏆🏆

-السوبر الافريقي 🏆

-السوبر المصري 🏆🏆

-برونزية كأس العالم للاندية 🥉 "شكراً مروان محسن ❤️👏" pic.twitter.com/Vb3LvM1MJH — AhlyTweets (@AhlyTweets74) September 9, 2021

وفي سياق أخر، قال الحديدي بأن الحارس محمد الشناوي يرفض فكرة الرحيل عن نادي الأهلي المصري في الوقت الحالي، وأن الحارس يقضي إجازته بعد الانتهاء من تدريب معسكر المنتخب الأخير.

وأكد، أن هناك علاقة قوية بمدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري “الفراعنة” عصام الحضري، حيث أنه على اتصال دائم مع الحارس محمد الشناوي.

مسيرة مروان محسن مع الأهلي

وخاض اللاعب مروان محسن منذ قدومه إلى نادي الأهلي عام 2016م، 112 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 23 هدفًا، وتمكن من صناعة 10 أهداف، بينما تلقى 10 إنذارات في كافة المسابقات المختلفة.

مروان محسن مع الأهلي منذ انضمامه عام 2016 🦅 لعب 115 مباراة 🥅

سجل 24 هدف ⚽️

صناعة أهداف 10 👟 pic.twitter.com/TRJsfynuit — Yallakora (@Yallakoranow) September 9, 2021

وتوج مع فريق الأهلي المصري في تسع بطولات محلية وقارية، من أبرزها بطولة الدوري المصري أربع مرات، ومرتين في بطولة أبطال أفريقيا، وكأس مصر وكاس السوبر الأفريقي، وكذلك كأس السوبر المحلي والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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