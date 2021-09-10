لبنان .. ولادة حكومة بعد 12 شهراً من الفراغ وهؤلاء وزراؤها ومن ضمنهم جورج قرداحي

علّق سعد الحريري على الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد عام 12 شهراً من الفراغ، معبراً عن دعمه لرئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي.

وقال سعد الحريري في تغريدة على تويتر: “اخيرا، وبعد ١٢ شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار واطلاق الاصلاحات.”.

اخيرا، وبعد ١٢ شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار واطلاق الاصلاحات. — Saad Hariri (@saadhariri) September 10, 2021

حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وعقب ذلك، أعلن الامين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً، وذلك في تصريح من قصر بعبدا.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن حكومته ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي.

وأفاد ميقاتي: “سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة في لبنان”.

وأضاف: “أعد اللبنانيين أننا سنعمل بمبدأ وطني، ولسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوت فرصة لدق أبواب العالم العربي”.

وأردف: “يجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر”.

وأكد أن “الحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي”.

وأعرب عن أمله “بأن ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الأقل الانهيار الحاصل وإعادة لُبنان إلى عزه وازدهاره”.

وتعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية، بموعدها في 8 مايو/أيار المقبل.

أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة

فيما يأتي أسماء الوزراء الـ 24 في الحكومة الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي

وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب

وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي

وزير الإعلام جورج قرداحي

وزير العدل هنري خوري

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الدفاع موريس سليم

وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب

وزير المالية يوسف خليل

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار

وزير الصناعة جورج بوجيكان

وزير الاتصالات جوني قرم

وزير السياحة وليد نصار

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الصحة العامة فراس الأبيض

وزير الطاقة والمياه وليد فياض

وزير الثقافة محمد وسام مرتضى

وزير البيئة ناصر ياسين

وزير العمل مصطفى بيرم

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

عون: تشكيلة الحكومة أفضل ما توصلنا إليه

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن تشكيلة الحكومة الجديدة “أفضل ما تم التوصل إليه، وعلينا العمل للخروج من المهوار” (أسفل حفرة صخرية) في بلاده.

وأوضح عون: “الحكومة أفضل ما توصلنا إليه، ونحن في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه”.

اقرأ ايضاً: مجلة إسبانية: خط أنابيب غاز مصري ينقص الطاقة في لبنان

وأضاف: “سنبدأ بحل المشاكل الأساسية كالبنزين والمازوت والخبز، إضافة إلى مصائب الفقر والديون والاضرابات وفيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.

ومضى قائلا: “أنني لم آخذ الثلث المعطل (الأكثرية في الحكومة) وكان الأمر حربا سياسية، وما كان يجب أن نأخذه اخذناه والمهم أن نتوافق في العمل”.

الليرة ترتفع أمام الدولار

وارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي بشكل ملحوظ تجاوزت نسبته 13 بالمئة في السوق السوداء، الجمعة، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد ظهر اليوم، سجّل الدولار الواحد 15600 ليرة للبيع و15700 ليرة للشراء ، بعدما تراوح صباحا ما بين 18000للبيع – 18100 للشراء.

كانت الليرة اللبنانية سجلت مكاسب بنسبة 5 بالمئة، الخميس، بدعم التفاؤل بنجاح رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، وهو ما تحقق فعلا اليوم.

وفي يوليو / تموز الماضي، سجل الدولار رقما قياسيا حيث تجاوز حاجز 23 ألف ليرة، إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك