قمر اللبنانية تستعرض حملها “دون زواج” بالبكيني! (شاهد)

استعرضت الفنانة قمر اللبنانية، حملها مجدداً بطريقة مثيرة للجدل، بعدما أعلنت عنه قبل أشهر، وهاجمت منتقدي حملها بدون زواج.

(حبيبي يكبر)

ونشرت قمر اللبنانية مجموعة صور من أحدث جلسة خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها ترتدي بكيني باللون البيج، وفوقه معطف فرو، مستندةً على أريكة في منزلها وتحتسي مشروباً ساخناً.

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وأرفقت قمر الصور بتعليق قالت فيه: (حبيبي يكبر، طفلي).

وبدت قمر بأشهرها الأخيرة في الصور، لكن متابعيها لم يتمنوا لها السلامة بقدر ما أعادوا السؤال ذاته (من هو والده؟).

وكانت قمر قد تصدرت قبل نحو شهرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها جلسة تصوير جديدة أعلنت خلالها حملها بشكل مفاجئ دون مقدمات.

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وتعرضت قمر اللبنانية لهجوم شرس من متابعيها إثر عدم إعلانها زواجها أو هوية والد الجنين، وهو ما جعلها ترد الصاع صاعين.

وكتبت قمر اللبنانية منشوراً طويلاً عبر خاصية (الستوري) عبر حسابها على (انستجرام)، طالبت خلالها بعدم التدخل في حياتها الخاصة.

قمر اللبنانية: حياتي خط أحمر

وقالت قمر في حينها: (السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ولا مرة قـررت أبخل على محبيني بمعـلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعـدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه).

وتابعت قمر: (من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر).

واستمرت قمر بهجومها قائلة: (مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغـرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكـون سنغـل مازر (ام عزباء)، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسـؤوليته).

(الروح القدس)

واستطردت: (حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين، حامل من الروح القدس حدا إله معي! لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله من انتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله”.

وختمت قمر كلامها قائلة: (من أنتم حتى تحللوا وتحرموا اللي بدكم إياه، متحججين بالدين وأنتم منافقين وكذابين، أنا ماعندي مشكلة أكون single mother وأي ست تكون كذلك طالما الرجل ليس على قدر المسؤولية، بدي قول لكل مرة كوني قوية وتمسكي بأطفالك وارفعي راسك وماتخجلي من حالك أنتي القوة).

نجل قمر اللبنانية حفيد جمال عبدالناصر

وقبل أشهر، أثارت قمر اللبنانية الجدل من جديد حول قضية نسب ابنها الوحيد، الذي أنجبته بعد زواجها السري من رجل الأعمال المصري جمال مروان مدير قنوات ميلودي، والذي لم يعترف به حتى الآن.

ونشرت قمر اللبنانية حينها صورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي عبر (انستجرام)، تم تركيبها ووضع ابنها وسط كل من جمال مروان، والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وكتبت قمر اللبنانية في تعليقها على الصورة: (الأب، الابن، الجد).

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خطوبة إنجي خوري

وفي سياق آخر، أعلنت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، والمعروفة بأزمتها مع قمر، خطبتها فجأة، وكشفت عن موعد الحفل ومكانه.

ونشرت إنجي خوري صورة جريئة جمعتها بخطيبها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام): (ما كنت حابة خبركون، بس هلأ من فرحتي راح خبركون، أنا بس فل من لبنان بعد 5 أيام خطبتي بأربيل).

وتابعت إنجي: (ما بخبركون قديش حلو هالشعور وأديه مبسوطة إنه الله عطاني الشخص اللي بده ياه قلبي، كتر خير الله والله يخليلي ياه وما يحرمني منه).

وبدأت إنجي خوري تتحدث عن خطيبها الذي رجح الجمهور أن يكون عراقي الجنسية، كون الخطوبة ستتم في العراق، وقالت: (هو أغلى شي بحياتي، وعقبالكون صبايا الله يبعتلكون كل شي بتحبوه ويقرب منكم الناس الطيبة).

الجدير بالذكر أن إنجي خوري، اتهمت الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية، لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.

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