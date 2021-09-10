فيديو مسرب لـِ”أردوغان” من داخل قصر الحكم في تركيا يلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا قالوا إنه مسرب من داخل قصر الحكم في تركيا، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ولاقى تفاعلا كبيرا، أردوغاون وهو يؤم أسرته ومسؤولين مقربين منه في الصلاة.

وكان صوت أردوغان واضح وهو يقرأ القرآن ويتنقل بين أركان الصلاة ويتبعه من خلفه، وظهرت زوجته السيدة أمينة في الصف الأخير مع نساء أخريات.

فيديو مسرب من بيت الزعيم اردوغان . pic.twitter.com/QKLMkgQCp4 — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) September 8, 2021

ويشار إلى أنه لم يتاح لنا التأكد من زمان تصوير هذا المقطع، الذي تفاعل معه العديد من النشطاء الذين أثنوا على الرئيس التركي وأخلاقه وحرصه على الدين وحبه له.

وشارك السياسي الكويتي ناصر الدويلة المقطع وعلق عليه بالقول:”الله ينصره على من عاداه”.

الله ينصره على من عاداه https://t.co/aCkZJddRs2 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 9, 2021

وكتب أحد النشطاء مشيدا بالرئيس التركي:”الله أكبر ولله الحمد، نسأل الله له التوفيق والسداد وأن يهدي حكامنا إلى سبيل الرشاد.”

الله أكبر ولله الحمد

نسأل الله له التوفيق والسداد

وأن يهدي حكامنا إلى سبيل الرشاد — سنان الحميري (@icAzZq8AdtkXZX3) September 9, 2021

وقال حساب باسم “يماني حر”:”اللهم احفظ أردوغان وسدد خطاه، وهيئ لمن يقود بعده ويكمل مسيرته الناجحة.”

اللهم احفظ اردوغان وسدد خطاه, وهئ لمن يقود بعده ويكمل مسيرته الناجحه. — يماني حر (@Cu1Q2) September 9, 2021

وغرد ناشط:”أردوغان عملاق في زمن الاقزام اللهم انصره وأحفظه وأعنه ووفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين.”

أردوغان عملاق في زمن الاقزام اللهم انصره وأحفظه وأعنه ووفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين — alhusaamalyamani (@alhusaamalyama1) September 9, 2021

أردوغان والأزمة مع اليونان

وفي سياق آخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “تركيا تركت وحدها في نضالها لمكافحة الهجرة غير النظامية من سوريا”، معتبرا أن “تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنتظر من “جارتها اليونان احترام حقوقنا ومصالحنا والتخلي عن سياسة الأمر الواقع أحادية الجانب”.

مؤكدا أن “هناك إمكانية لإيجاد حلول مبنية على الإنصاف والعدالة والتعاون مع اليونان من خلال حل يراعي قانون الجيرة”.

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وفي إشارة إلى اليونان دون تسميتها، قال: “إغلاق الأبواب في وجه المظلومين السوريين وفتحها أمام قتلة تنظيم غولن الإرهابي الذين سفكوا دماء 251 من مواطنينا هو مصدر عار للإنسانية”.

بدوره، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، على أنه “يجب أن تدرك اليونان بأن سعيها لتوسيع مجالها الجوي وزيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا عبارة عن أحلام فارغة”.

وأضاف: “سنواصل أنشطتنا في مناطق الصلاحية البحرية الخاصة بنا ومناطق شمال قبرص التركية التي أعطتنا تصريحا بشأنها”.

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