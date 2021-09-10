فستان يسرا يثير الجدل والجمهور: “هي فين أنوثتها؟” (شاهد)

استعرضت الفنانة المصرية يسرا، إطلالتها في احتفال عيد ميلاد MBC في البرتغال، ونشرت العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها على (انستجرام).

يسرا بفستان (سواريه)

وارتدت الفنانة في الحفل، فستاناً من القماش الحرير بكتف واحد، ومن الأسفل مصنوع من القماش المنفوش باللون الأسود ومطبوع عليه بالورود الذهبية بالحجم الكبير.

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واستكملت الفنانة إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي، وارتدت مجموعة من المجوهرات، والتى تحتوي على أقراط طويلة وسلسلة وخواتم وساعة.

متابعون: عجوز

لكن إطلالة يسرا عرضتها لسخرية المتابعين الذين رأوا أن ملابسها لا تناسب سنها الذي تجاوز الـ66 عاماً، فجاء في التعليقات: (عجوز عمرها أكثر من 60 سنة وتلبس كده؟).

وكتب آخر: (أنوثتها هي فين في الفستان ولا الشعر التركيب ولا المكيب).

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وسخر آخر بتعليقه قائلا: (تيتة يسرا ازيك؟).

بينما نوه آخر إلى أن هذا الظهور للفنانة المصرية هو الأول بعد وفاة دلال عبدالعزيز، ولم تحضر جنازتها، وكتب: (الجنازه ما حضرتهاش والمهرجان هي الاولى).

نصيحة يسرا لنيشان

وفي سياق آخر، نشر الإعلامي اللبناني نيشان صورة له تجمعه مع يسرا عبر حسابه الخاص على موقع (إنستجرام).

وكشف نيشان عن النصيحة التي قدمتها له الفنانة قائلاً: (أحدثها في الحياة عن حلوها ومرها، عن الحب ونعمته ونقمته، عن القلوب في نورها وعتمتها، عن النوايا وأبيضها وأسودها، ترد بإبتسامة واثقة… هادئة…مؤمنة، وتقول لي: لاتبال ياصديقي …إن مع العسر يسرا).

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كما شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها بصورة عبر (انستجرام)، تجمعها بالفنانة المصرية، وعدد آخر من الفنانين آسر ياسين وأمينة خليل وسمية الخشاب واللبنانية رزان مغربى.

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وعلقت نجلاء: (بنعمل إيه في البرتغال)، ليتساءل المتابعون عن سبب توجههم جميعاً إلى هناك، وهل هو لعمل جديد أم فعالية؟

دشداشة في حفل زفاف

وسبق أن أثارت يسرا جدلاً واسعاً قبل أسابيع بملابسها في زفاف ابنة شقيقة السيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل، والمنتج محمد العدل، والذي أقيم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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حيث ارتدت الفنانة المصرية دشداشة واسعة بألوان فاقعة تتلاءم مع الصيف، وهو ما أثار انتقادات ضدها، فجاء في التعليقات: (واحد يفهمني ليش دائما هذا لبسها بالاعراس ؟ يمكن تخربط بين العرس و البحر ؟).

يسرا: (حر أوي)

وظهرت الفنانة وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة (3 دقات)، والتي تفاعل معها الحضور، وردد كلماتها العروس والعريس.

كما أدت أغنيتها (جت الحرارة)، وتفاعل معها الفنانة منة شلبي، والعروس إسراء، وباقي الحضور، ونوهت حينها لارتفاع درجة حرارة الجو، قائلة (حر أوي)، ليضحك الحضور.

يسرا لن تحضر عزاء دلال عبدالعزيز

ونعت يسرا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، فنشرت صورتها مع زوجها الراحل سمير غانم، على صفحتها (إنستجرام) لتقديم العزاء لأسرتها وتوضيح سبب تغيبها عن جنازتها.

وكتبت على الصورة: (لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها).

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وتابعت: (يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون).

يسرا ترقص بعد وفاة سمير غانم

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصها بعد ساعات فقط من تقديمها واجب العزاء وتشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم.

وظهرت يُسرا في المقطع المتداول حينها وهي ترتدي فستاناً أحمر، وتقف بجانب عمرو دياب في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

#عرب_وود | يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

وتعرضت حينها لهجوم وانتقادات لاذعة من الناشطين الذين اتهموها بالنفاق.

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