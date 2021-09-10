رياض محرز ممنوع من قيادة سيارته في إنجلترا والسبب ؟!

كشفت صحيفة إنجليزية عن تعرض اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز 30 عامًا مهاجم فريق مانشستر سيتي، من المنع من قيادة سيارته لمدة 56 يومًا، وذلك بسبب سرعته الزائدة التي بلغت نحو 120ميلاً في الساعة الواحدة في شوارع مانشستر سيتي السريعة.

رياض محرز والسرعة الزائدة

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، عن تغريم اللاعب رياض محرز بمخالفة بلغت قيمتها 2500 جنيه إسترليني، إلى جانب منعه من قيادة سيارته الخاصة لمدة 56 يومًا من محكمة قضائية في مدينة مانشستر سيتي.

The Sun | حرمان رياض محرز من القيادة لمدة 56 يوم وتغريمه 2500£، بعد أن قاد مركبته بسرعة تجاوزت 190 كيلو متر في الساعة. pic.twitter.com/e6NLJ5TqZm — Insider City (@InsiderCity_Ar) September 10, 2021

وبينت الصحيفة، أن رياض محرز كان يقود سيارته الرمادية التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف جنيه إسترليني، حيث تبلغ سرعتها القصوى نحو 189 ميلا في الساعة الواحدة، وارتكب اللاعب تلك المخالفة أثناء سفره في شهر مايو/أيار الماضي جنوب مدينة مانشستر سيتي.

رياض محرز والمرة الثانية

وتعد المرة الثانية التي يرتكب فيها الجزائري محرز المخالفة أثناء قيادة سيارته الخاصة، فقد تعرض للحظر من قيادة سيارته لمدة ستة شهور في عام 2016 أثناء تواجده مع فريقه السابق ليستر سيتي، بعد تجاوزه السرعة المسموحة بنحو 77 ميلاً في الساعة في منطقة يسمح لها بسرعة 50 ميلاً في الساعة.

تم منع لاعب مانشستر سيتي والجزائر رياض محرز من القيادة بعد ان كان يقود مركبته بسرعة 120 ميل في الساعة كما وانه تم تغريمه 2,500£. رياض ممنوع من قيادة المركبات لمدة 56 يوم. pic.twitter.com/dJAYByssva — E P L W O R L D (@EPLworld) September 10, 2021

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وقد تم تغريمه في تلك الحادثة آنذاك نحو 900 جنيه إسترليني، فيما توجه محاميه إلى القضاء بأن اللاعب ليس قادرًا على دفع تلك المخالفة بشكل فوري.

مسيرته الاحترافية

وبدأت محرز مسيرته مع الأندية الإنجليزية من بوابة ليستر سيتي الذي انتقل إليه خلال موسم صيف عام 2015 قادمًا من صفوف فريق هافر الفرنسي في عقد لمدة أربع سنوات حيث شارك مع الفريق 179 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 48 هدفًا.

كما وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في دوري “البريميرليج”، وكذلك تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية في أكتوبر عام 2016م.

Man City's Riyad Mahrez banned from roads after being caught speeding at 120mph on a motorway https://t.co/DbZCfknhvb — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 10, 2021

وانتقل الجزائري محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي خلال موسم عام 2018، في عقد لمدة خمس سنوات بصفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني وهو أغلى لاعب كرة قدم في قارة أفريقيا.

وتمكن محرز من التأقلم سريعًا مع فريق مانشستر سيتي على الرغم أنه بقي على دكة البدلاء لأكثر من موسم، إلا أنه تألق وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق، حيث أنه شارك مع الفريق 142 مباراة سجل من خلالها 39 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وتوج مع فريق مانشستر سيتي بالعديد من البطولات المحلية من أبرزها لقب الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وغيرها، إلا أنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم تأهل الفريق إلى النهائي أمام فريق تشيلسي الذي فاز على الفريق بهدف نظيف دون رد.

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