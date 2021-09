رياض محرز ممنوع من قيادة سيارته في إنجلترا والسبب ؟!

كشفت صحيفة إنجليزية عن تعرض اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز 30 عامًا مهاجم فريق مانشستر سيتي، من المنع من قيادة سيارته لمدة 56 يومًا، وذلك بسبب سرعته الزائدة التي بلغت نحو 120ميلاً في الساعة الواحدة في شوارع مانشستر سيتي السريعة.

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، عن تغريم اللاعب رياض محرز بمخالفة بلغت قيمتها 2500 جنيه إسترليني، إلى جانب منعه من قيادة سيارته الخاصة لمدة 56 يومًا من محكمة قضائية في مدينة مانشستر سيتي.

وبينت الصحيفة، أن رياض محرز كان يقود سيارته الرمادية التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف جنيه إسترليني، حيث تبلغ سرعتها القصوى نحو 189 ميلا في الساعة الواحدة، وارتكب اللاعب تلك المخالفة أثناء سفره في شهر مايو/أيار الماضي جنوب مدينة مانشستر سيتي.

وتعد المرة الثانية التي يرتكب فيها الجزائري محرز المخالفة أثناء قيادة سيارته الخاصة، فقد تعرض للحظر من قيادة سيارته لمدة ستة شهور في عام 2016 أثناء تواجده مع فريقه السابق ليستر سيتي، بعد تجاوزه السرعة المسموحة بنحو 77 ميلاً في الساعة في منطقة يسمح لها بسرعة 50 ميلاً في الساعة.

وقد تم تغريمه في تلك الحادثة آنذاك نحو 900 جنيه إسترليني، فيما توجه محاميه إلى القضاء بأن اللاعب ليس قادرًا على دفع تلك المخالفة بشكل فوري.

وبدأت محرز مسيرته مع الأندية الإنجليزية من بوابة ليستر سيتي الذي انتقل إليه خلال موسم صيف عام 2015 قادمًا من صفوف فريق هافر الفرنسي في عقد لمدة أربع سنوات حيث شارك مع الفريق 179 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 48 هدفًا.

كما وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في دوري “البريميرليج”، وكذلك تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية في أكتوبر عام 2016م.

