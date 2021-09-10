بالكاش مايوه .. ياسمين رئيس تودع الصيف بإطلالة جريئة على الشاطئ (شاهد)

ودعت الممثلة المصرية ياسمين رئيس، فصل الصيف بجلسة تصوير جريئة على الشاطئ، ارتدت خلالها الكاش مايوه.

(أجواء الصيف)

وظهرت ياسمين رئيس بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وهي ترتدي كاش مايوه بقطعتين باللون الأزرق والأبيض.

واستكملت ياسمين إطلالتها بقبعة صيفية ونظارات شمسية ومجوهرات ناعمة، معقبةً على الصور: (أجواء الصيف).

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وتحرص ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها، صورا لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، ومعظمها أمام البحر.

فقبل أيام، نشرت ياسمين، صور عبر حسابها على (انستجرام) وظهرت فيها بفستان أبيض على الشاطئ، وعلّقت: (أجواء صيف 2021).

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أنا عايزة ماما

واستذكرت ياسمين رئيس قبل يومين، والدتها التى رحلت عن عالمنا بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على (تويتر).

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حيث نشرت ياسمين صور لوالدتها وعلقت عليها: ( الله يرحمك يا أمي .. إحساس غريب بعد وفاتك .. كل يوم بيعدي بحس إني رجعت عيله صغيره تايهه .. عمري ماكنت أتخيل أني ابقي بقول وانا كبيرة كده أنا عايزه ماما ).

الله يرحمك يا أمي ❤️ إحساس غريب بعد وفاتك .. كل يوم بيعدي بحس إني رجعت عيله صغيره تايهه 💔 عمري ماكنت أتخيل أني ابقي بقول وانا كبيره كده ،، انا عايزه ماما 💔 pic.twitter.com/MMYDl1jxEB — Yasmin raeis (@yasminraeis) September 6, 2021

(60 دقيقة) ألم وخوف

وعلى الصعيد الفني، طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لمسلسل 60 دقيقة، والذي تلعب ياسمين رئيس بطولته، والمقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip.

وكشف الإعلان عن حالة من الألم والخوف تعيشها ياسمين، ويتكون المسلسل من 9 حلقات، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولته كل من النجوم محمود نصر، شيرين رضا، وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

هذا وتنتظر ياسمين العرض الأول لفيلمها (قمر 14) ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وفيلم (جارة القمر) الذي انتهت من تصويره منذ فترة.

وهو من إخراج زوجها المخرج هادي الباجوري والذي تعود به للبطولة السينمائية بعد نجاحها خلال موسم رمضان بشخصية (فاتن) في مسلسل (ملوك الجدعنة) مع النجوم: رانيا يوسف، عمرو سعد، مصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل وأحمد صفوت ودلال عبد العزيز وغيرهم، من إخراج أحمد خالد موسى.

حول ياسمين رئيس

يشار إلى أن ياسمين رئيس (35 عاماً)، بدأت أولى ادوارها الفنية في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحآ باهرا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.

فقد حصلت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات عن هذا الدور حتى الآن، وهي جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية.

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كما حصلت ياسمين على جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيراً حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

وكانت ياسمين قد اتخذت قرار دخول عالم الفن والتمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به.

وأدى ذلك إلى مشاركة ياسمين لاحقاً في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام الفنان المصري أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة.

ثم شاركت ياسمين في مسلسل طرف ثالث، و الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما.

وتعاونت ياسمين مع أحمد حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تعاقدت على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام الفنان آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.

وتزوجت الفنانة ياسمين من المخرج هادي الباجوري، وأنجبنا عام 2014، ابنها الوحيد ساليم.

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