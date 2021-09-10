“شفت الموت” .. ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صور لها من المستشفى بسويسرا (شاهد)

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أول صور لها من المستشفى في سويسرا حيث تتلقى العلاج، مرفقةً برسالة إلى جمهورها.

(شفت الموت)

ونشرت ياسمين عبدالعزيز الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت فيها على سرير المستشفى، مع الحرص على عدم كشف وجهها.

وجاء في نص رسالتها: ( مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو ، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا).

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وتابعت ياسمين: (وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله ).

وختمت الفنانة المصرية: (كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي ).

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ويعد هذا أول تعليق لياسمين منذ أزمتها الصحية، خاصة أن شائعة وفاتها تصدرت قبل أيام فقط مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، وهو ما دفع شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز إلى كشف التفاصيل.

وقال وائل حينها إن حالة شقيقته ياسمين عبدالعزيز مستقرة حالياً وتتعافى، وإن زوجها الفنان أحمد العوضي سافر إليها لمتابعة علاجها.

وأضاف وائل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية (ام بي سي مصر): (هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب).

وحول موعد عودتها، قال شقيق ياسمين: (مقدرش أحدد هترجع أمتى، هي هترجع وقت ما تحس أنها كويسة بشكل تام ونفسيتها أحسن، أنا بكلمها ولسة قافل معاهم امبارح وهما كويسين هناك، وأظن أنها فاصلة شوية عن متابعة الأخبار اللي بتتكتب عنها في مصر، هي محتاجة تفصل شوية).

وسبق أن نشر وائل صورة لياسمين عبدالعزيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: (ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها).

العوضي: (مش ناقصة هبد)

وسبق أن نفى أحمد العوضي الشائعات التي انتشرت بقوة حول انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.

ورد أحمد العوضي على منشور الإعلامي أيمن نور الدين عبر حسابه على (فيسبوك)، والذي نشر خبر انفصالهما، قائلاً: (والنبي يا أيمن بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد).

ليرد نور الدين قائلاً: (مش هبد يا أحمد، أنا واثق من كل كلمة في المقال، وفي جميع الأحوال بتمنى شفاء ياسمين وإصلاح الأحوال جميعها).

وتابع العوضي ردوده في تعليق آخر موجهاً حديثه للإعلامي المصري: (لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنتَ قلته، واللي بتقوله مش صح، وماتحطش السم في العسل).

(راعي نفسية وتعب ياسمين)

وأوضح: (عشان ما أظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك ابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط).

ورد وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز على نفس الإعلامي قائلاً: (راعي تعب ونفسية ياسمين من فضلك).

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وكان نور الدين، وهو ‎رئيس تحرير موقع إن تايم، قد نشر مقالاً، لمح خلاله إلى انفصال العوضي وياسمين، خاصة أن الأول لم يرافق زوجته في رحلة علاجها في سويسرا.

وادعى نور الدين أن ياسمين حينما خرجت من مستشفى المعادي، ذهبت إلى الفيلا التي يعيش بها أبنائها على عكس المتوقع أنها ستذهب على شقة الزوجية بصحبة العوضي، وهذا ما أكد وجود الخلافات بينهما، بحسب نص المقال.

العوضي لم يسافر مع زوجته!

وكان أحمد العوضي قد كشف سبب عدم سفره مع ياسمين خلال فترة استكمال علاجها في سويسرا، مؤكداً أنه اضطر أن يتواجد في مصر كونه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى هذه الدولة الأوروبية.

وغادرت ياسمين قبل أسابيع بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف بسويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها بسبب خطأ طبي.

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