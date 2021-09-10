أمين سلام .. وزير الإقتصاد بحكومة لبنان الجديدة يحصد الأكثر تفاعلًا بسبب وسامته (شاهد)

تفاعل العديد من النشطاء اللبنانيين على مواقع التواصل مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن اللافت كان التركيز بشكل كبير على وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني الجديد أمين سلام بسبب “وسامته”.

وفور إعلان أسماء وزراء الحكومة اللبنانية أُغرقت وسائل التواصل في لبنان، بصور أمين سلام، وعبر النشطاء عن انبهارهم بمظهره خاصة الفتيات.

يا حياتي منقاينن عالطبلية خلص راجعة عا #لبنان هيدا وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام،

اذا ما في خبز والاسعار النار

فداك 😘#وزير_الاقتصاد في الحكومة الجديدة😍😘 pic.twitter.com/QKc1wpat0B — dana (@dana74807760) September 10, 2021

وعبر وسم دشنه النشطاء باسم “أمين سلام” كتبت ناشطة متغزلة بالوزير الجديد:”شو هجرة ما هجرة؟ ما في احلى من بلده الواحد، الاقتصاد بخير الحمدلله وفي تفاؤل كتير قوي وواضح يعني عارفين نتايج منيحة ما رح نشوف، عالقليلة نشوف اشكال بتريّح النفسية.”

شو هجرة ما هجرة؟ ما في احلى من بلده الواحد 😊 الاقتصاد بخير الحمدلله وفي تفاؤل كتير قوي و واضح 😍😌😂 يعني عارفين نتايج منيحة ما رح نشوف، عالقليلة نشوف اشكال بتريّح النفسية ❤ #امين_سلام pic.twitter.com/yMLOePtlKr — RoNa Az (@TrustRona) September 10, 2021

ودونت دانة:”يا حياتي منقاينن عالطبلية خلص راجعة عالبنان هيدا وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام، اذا ما في خبز والاسعار النار فداك وزير_الاقتصاد في الحكومة الجديدة”.

يا حياتي منقاينن عالطبلية خلص راجعة عا #لبنان هيدا وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام،

اذا ما في خبز والاسعار النار

فداك 😘#وزير_الاقتصاد في الحكومة الجديدة😍😘 pic.twitter.com/QKc1wpat0B — dana (@dana74807760) September 10, 2021

بينما كتبت أمل منتقدة اختصار القضية في المظهر:”البنات يلي منهارين كرمال امين سلام ،انتبهوا ما يكون متل مصباح الاحدب.”

البنات يلي منهارين كرمال امين سلام ،انتبهوا ما يكون متل مصباح الاحدب — Amal.S (@amal_sa60) September 10, 2021

أمين سلام وزير الإقتصاد اللبناني

ويشار إلى أن أمين سلام هو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة.

يعمل مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة والاتصالات.

شغل سلام أيضا مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية – العربية للتجارة.

الحكومة اللبنانية الجديدة

واليوم، الجمعة، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا، برئاسة نجيب ميقاتي.

جاء ذلك عقب لقاء ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون، في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت، حيث قدم الأول للثاني تشكيلة الحكومة الجديدة.

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ووقع عون وميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة، حيث ستخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام على انفجار كارثي بمرفأ بيروت.​​​​​​​

وفيما يأتي أسماء الوزراء الـ 24 في الحكومة الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم.

وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوجيكان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض.

وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

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