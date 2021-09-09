ميسي يسجل “الهاتريك” ويقود منتخب الأرجنتين بالفوز على بوليفيا (فيديو)

قاد أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين بفوز على منافسه بوليفيا بثلاثية نظيفة دون مقابل، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هاتريك ميسي مع منتخب الأرجنتين

وسجل ليونيل ميسي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال14 في شباك منافسه بيرو بطريقة رائعة سددها من خارج منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة ال64 في هجمة مرتدة سريعة سجلها البرغوث الأرجنتيني بأقدامه على شباك مرمى خصمه.

وفي الدقيقة ال88 سجل ميسي هدف الهاتريك في اللقاء بعد متابعته تسديدة سجلها زميله باتجاه حارس المرمى الذي منع دخولها، لكن ميسي كان قريب منها ليحرزها داخل شباك المرمى.

وقدم منافسه بوليفيا المستوى الباهت في المباراة، على عكس منافسه الأرجنتين الذي أهدر العديد من الفرص الضائعة باتجاه مرمى شباك منتخب بوليفيا طيلة مجريات أحدث اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة دون رد.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، نظيره الضيف منتخب بوليفيا بتشكيلة أساسية حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

🏆 #Eliminatorias Todo el pueblo está con vos 🇦🇷 🙌 ¡Gracias por ser argentino, gracias por hacernos tan felices! pic.twitter.com/nNSIGh8Vwx — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 10, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب بوليفيا

ولعب منتخب بوليفيا سيزار فارياس في مواجهة صعبة أمام منافسه الأرجنتين، حيث تواجد في حراسة المرمى كارلوس لامبي.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: دييغو بيخارانو، خايرو كوينتيروس، لويس فيرناندو هاكين لوبيز، بينما في وسط تشكيلة الفريق جاء كلاً من: هنري فاكا، إروين سافيدرا، جاومي كيولار، راميرو فاكا بونسي.

وجاء في هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، مارسيلو مارتينز مورينو، خوان كارلوس أركي، رودريجو راماللو.

ترتيب الفريقين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويحتل منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو” في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، خلف المتصدر منتخب البرازيل ” السامبا” برصيد 24 نقطة.

بينما تجمد رصيد منافسه منتخب بوليفيا عقب تلك الخسارة في المركز التاسع ما قبل الأخير من ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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