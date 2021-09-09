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مباراة منتخب البرازيل والبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم

موعد ومعلق منتخب البرازيل والبيرو في تصفيات مونديال كأس العالم والقنوات الناقلة

في كتب فارس أبو شيحة

يلتقي منتخب البرازيل مباراة قوية أمام منافسه البيرو صباح يوم الجمعة، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب “أرينا بيرنامبوكو”.

موعد مباراة منتخب البرازيل والبيرو

وستنطلق مباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة والنصف صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب البرازيل والبيرو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 2 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف البيرو، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب البيرو

وسيدخل المدرب ريكاردو غاريكا في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة منتخب البرازيل، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

بينما في دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: لويس أدفينكولا، كارلوس سافيدرا، ألكسندر كالينز، لويس أبراهام، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو.

ترتيب الفريقين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل منافسه منتخب البيرو في أدنى الترتيب خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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