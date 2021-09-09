موعد ومعلق منتخب البرازيل والبيرو في تصفيات مونديال كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل مباراة قوية أمام منافسه البيرو صباح يوم الجمعة، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب “أرينا بيرنامبوكو”.

موعد مباراة منتخب البرازيل والبيرو

وستنطلق مباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة والنصف صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب البرازيل والبيرو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 2 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

Vem ver como foi o treino da #SeleçãoBrasileira ontem, na Neo Química Arena, após a suspensão do clássico. pic.twitter.com/tuUUylrvIb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 6, 2021

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف البيرو، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

A #SeleçãoBrasileira terminou ontem a preparação para duelo contra o Peru, nesta quinta. Time treinou na Arena Pernambuco, palco que receberá a partida. Vamos pra cima! 💪⚽🇧🇷 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/ZLSJrH7iLn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 9, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب البيرو

وسيدخل المدرب ريكاردو غاريكا في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة منتخب البرازيل، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

📸 – الثعبان " كاريلو " في تدريبات منتخب البيرو. pic.twitter.com/VttQPkzWpu — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) September 3, 2021

بينما في دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: لويس أدفينكولا، كارلوس سافيدرا، ألكسندر كالينز، لويس أبراهام، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو.

ترتيب الفريقين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل منافسه منتخب البيرو في أدنى الترتيب خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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