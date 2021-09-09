مودل روز تثير الغضب بإطلالة فاضحة بعدما نسيت ارتداء حمالة الصدر!

عادت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، إلى إثارة الجدل بإطلالاتها الفاضحة، وذلك بعد أسابيع فقط من أزمتها مع زوجها السعودي.

مودل روز وإطلالة فاضحة

ونشرت مودل روز صورة لها وهي تقود سيارتها، وتردي (توب) مكشوف الصدر، أظهر ملامح مفاتنها بشكل صارخ، خاصة أنها لم ترتدِ حمالة صدر أسفلها.

وأثارت مودل روز غضباً واسعاً بإطلالتها التي وصفها المتابعون بـ(الفاضحة)، فجاء في التعليقات: (أوفر أوفر بالآخر انتي مسلمة ترا).

وكتب آخر: (شكلها زعلانة ع الفلوس الي بتدفعها لطليقها وقالت خليني أحره).

ووافقه آخر الرأي متسائلاً: (وش فيها استخفت بعد الطلاق؟).

(عشق ضميان)

وفي سياق آخر، شاركت روز قبل أيام في كليب (عشق ضميان)، للفنانة اللبنانية ديانا حداد، برفقة عدة مشاهير أخريات من بينهم اليوتيوبر نور ستارز، والممثلة شيلاء سبت وزميلتها غدير السبتي، و الفاشينيستا نهى نبيل.

وتعرضت مودل روز لموجة سخرية بسبب رقصها في الفيديو كليب، والذي رآه الجمهور رقص على الطريقة القديمة التي انتهى عهدها، وهو ما دفعها لإغاظتهم.

اقرأ أيضا: زوج مودل روز رجل الأعمال السعودي محمد الحمود يثير جدلاً بكلامه الأخير عنها (شاهد)

حيث نشرت روز فيديو جديد عبر حسابها في (سناب شات)، رقصت خلاله بنفس الطريقة.

مودل روز ترقص ردًا على انتقادات رقصها pic.twitter.com/3hZbvMnpCe — قولدن دوز (@GoldenDose) September 5, 2021

وقبل أسابيع، تصدر اسم مودل روز التريند في المملكة، وسط مطالبات بمحاسبتها، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها بطقوس وملابس جريئة.

ونشرت مودل روز فيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي فستاناً برتقالياً كشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت بالرقص والشرب في حانة وسط أصدقائها الشباب.

وهو ما أثار موجة غضب واسعة ضدها، خاصة أنها بحسب تعبيرهم، ضربت عادات وتقاليد بلادها بعرض الحائط.

بلوك مودل روز

وجاء في أحد التعليقات: (لازم تقام حملة ضد مودل روز حملة تبليك ومقاطعه لكل شيء تعلن عنه ! اللي بسنابها وانستقرامها لا يرضي الله ومجاهرة بالمعاصي تعري شرب رقص مع الرجال !!! #بلوك_مودل_روز اذا بُليتم فأستترو !! كل احد يتابعها هو بطريقة او بأخرى داااعم لها في ما هي فيه).

ورجح آخر أن جرأة الفاشينستا السعودية زادت بعد وفاة والدها، وكتب: (احس مودل روز انهبلت بعد وفاة ابوها الله يرحمه).

(وصلت الرمق الأخير)

وكانت روز قد استنجدت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليساعدها على التخلص من زوجها رجل الاعمال السعودي محمد الحمود.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر) قبل أسابيع، كتبت عارضة الأزياء السعودية: (بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم).

اقرأ أيضا: السعودية مودل روز تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر كشف شكلها الحقيقي (فيديو)

وكشفت روز حقيقة حملها للجنسية الأمريكية حيث تقيم، وقالت: (و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كأي امرأه سعودية ما تحمل اي جنسية اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي).

بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وختمت روز كلامها: (جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده. ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت).

مودل روز تدفع لزوجها شهرياً

إلى هذا، كشفت مصادر أن سبب طلب روز الخلع من زوجها في محاكم السعودية، هو صدور حكم قضائي ضدها أمام محكمة أمريكية بإلزامها بدفع مبلغ مالي لزوجها شهريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بأن تدفع لزوجها محمد الحمود 23 ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 88 ألف ريال ، على أن يستمر القرار هذا القرار للأبد.

وكشفت مودل روز قبل أيام المزيد من تفاصيل رفعها قضية خلع ضد زوجها، وقالت: (طلبت صوتي يوصل لأنه ما بالعادة بتاخد وقت هذا، لأن الخلع بسيط وسهل خاصة بوقت وعهد الأمير محمد بن سلمان، حقوق المرأة لازم تاخدها ما تبغى تعيش مع رجال يبقى تطلب الخلع وهذا حق شرعي أصلا، عرفتوا! فإذا كان ما يرغب يطلق فينخلع).

مودل روز | أحتاج وقفتكم معي عشان صوتي يوصل للملك سلمان وولي العهد pic.twitter.com/e4zD6SI7q8 — المتداول على اليوتيوب (@YT123Z) August 11, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك