منتخب البرازيل يعزز صدارته بفوز نظيف على البيرو في تصفيات مونديال كأس العالم (شاهد)

نجح منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على منافسه الضيف البيرو بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب البرازيل ” السامبا” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه البيرو بالدقيقة ال14 عن طريق إيفرتون رييبيرو في هجمة مرتدة سريعة سجلها بأقدامه ببراعة من صناعة نيمار.

وفي الدقيقة ال40 سجل النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني سجلها بأقدامه من وسط زحمة المدافعين على يمين شباك حارس منتخب البيرو، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب البرازيل على البيرو بهدفين نظيفين دون رد.

ومع مجريات الشوط الثاني من المباراة، حاول فريق الضيف من تقليص نتيجة اللقاء مع إهداره العديد من الفرص الضائعة باتجاه شباك أصحاب الأرض البرازيل، لكنه فشل في ذلك لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بهدفين نظيفين.

ولعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف البيرو، حيث تواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

وكان في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

ودخل المدرب ريكاردو غاريكا في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة منتخب البرازيل، حيث تواجد في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

بينما في دفاع تشكيلة الفريق آتى كلاً من: لويس أدفينكولا، كارلوس سافيدرا، ألكسندر كالينز، لويس أبراهام، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو.

ويتربع منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 24 نقطة، بينما يحتل منافسه منتخب البيرو في المركز السابع من الترتيب برصيد 8 نقاط خلال منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

