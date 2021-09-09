منتخب ألمانيا يقسو على آيسلندا بهزيمة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

هزم منتخب ألمانيا “المكاكين” أمام نظيره آيسلندا برباعية نظيفة دون مقابل، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب ألمانيا في شباك آيسلندا

وأحرز منتخب ألمانيا هدفًا مبكرًا في المباراة عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة ال4 على بدء انطلاق اللقاء بين المنتخبين في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بأقدامه في شباك مرمى آيسلندا.

وفي الدقيقة ال24 سجل أنطونيو روديجر برأسية جميلة سددها اللاعب على يمين شباك مرمى منتخب آيسلندا، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم المكاكين الألمانية بهدفين نظيفين دون رد.

ومع مجريات الشوط الثاني من اللقاء، عاد منتخب ألمانيا لهز شباك خصمه في الدقيقة ال56 عن طري ليروي ساني بتسديدة رائعة سكنت في أعلى شباك مرمى آيسلندا، وسجل اللاعب تيمو فيرنر في الدقيقة ال88، لينتهي اللقاء بفوز منتخب ألمانيا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

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وشهد اللقاء التفوق الملحوظ لمنتخب ألمانيا في المباراة، مع إهدار الكثير من الفرص المهدرة باتجاه شباك مرمى خصمه آيسلندا، على عكس منافسه الذي قدم الأداء والمستوى الباهت في اللقاء.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ودخل المدرب هانسي فليك بتشكيلة أساسية أمام نظيره آيسلندا، فقد تواجد في حراسة مرمى الفريق مانويل نوير.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: روبن غوسينس، جوشوا كيميش، أنطونيو روديجر، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: كاي هافرتز، إيلكاي غوندوغان، إمري تشان، أما في هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، توماس مولر، تيمو فيرنر، ليروي ساني.

تشكيلة منتخب آيسلندا

ولعب المدرب أرنار فيدارسون، في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب ألمانيا، فقد كان في حراسة المرمى رونار أليكس رونارسون.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: هورور ماجنوسون، راجنار سيجوردسون، كاري أرناسون، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: غيلفي سيغوردسون، أرون غونارسون، ألبرت جوذموندسون،بيركير بيارناسون.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق كلاً من: روريك جيسلاسون، كولبين سيغبورسون، ألفريد فينبوجاسون.

ويتربع فريق ألمانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بينما جاء منافسه منتخب آيسلندا عقب تلك الخسارة له في المركز الخامس من الترتيب برصيد 5 نقاط.

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