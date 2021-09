محمد النني على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن أرسنال بعد الموافقة على عرض غلطة سراي

كشفت تقارير تركية، عن اقتراب النجم المصري الدولي محمد النني 29 عامًا من التعاقد مع نادي غلطة سراي التركي والرحيل عن ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الذي ما يزال مفتوحًا في تركيا رغم انتهائه في معظم الدول الأوروبية نهاية الشهر الماضي.

وبينت التقارير، بأن إدارة غلطة سراي التركي قد تحدثوا مع نادي أرسنال الإنجليزي “المدفعجية” من أجل الاستفادة من خدمات النجم المصري محمد النني، في ظل عدم مشاركته في مباريات الدوري الإنجليزي مع بداية الموسم الجاري وعدم الاعتماد عليه من قبل مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأردفت، ” إدارة غلطة سراي تواصلت مع المصري محمد النني ووكيله، ورحب اللاعب برغبة الانضمام إلى صفوف الفريق التركي”.

لكن الصفقة بين إدارة أرسنال الإنجليزي ونظيره غلطة سراي، متوقفة على بيع اللاعب بدون مقابل مع تكفل النادي التركي براتبه وكافة مستحقاته.

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم في تركيا خلال اليومين القادمين، في ظل سعى النادي إلى تدعيم خط الوسط بلاعب مميز بعدما دخل في مفاوضات مع الأهلي المصري في ضم اللاعب المالي أليو ديانج.

وأوضحت تقارير تركية، أن المصري محمد النني قد وافق على عرض نادي غلطة سراي، للتعاقد معه بصفقة لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون يورو، وكذلك 250 ألف يورو يتقاضها اللاعب على كل 10 مباريات يلعبها مع صفوف نادي غلطة سراي.

رحلتي ابتدت من هنا وعمري ما نسيت أنا ابتديت منين

My journey started from here and I never forgot that pic.twitter.com/5tplQmbsap

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 26, 2021