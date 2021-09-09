محمد النني على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن أرسنال بعد الموافقة على عرض غلطة سراي

كشفت تقارير تركية، عن اقتراب النجم المصري الدولي محمد النني 29 عامًا من التعاقد مع نادي غلطة سراي التركي والرحيل عن ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الذي ما يزال مفتوحًا في تركيا رغم انتهائه في معظم الدول الأوروبية نهاية الشهر الماضي.

محمد النني وغلطة سراي

وبينت التقارير، بأن إدارة غلطة سراي التركي قد تحدثوا مع نادي أرسنال الإنجليزي “المدفعجية” من أجل الاستفادة من خدمات النجم المصري محمد النني، في ظل عدم مشاركته في مباريات الدوري الإنجليزي مع بداية الموسم الجاري وعدم الاعتماد عليه من قبل مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا.

صحيفة هابرتورك التركية 📰 نادي جالطة سراي توصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد النني. ✅ إدارة النادي تواصل المفاوضات مع أرسنال للحصول على موافقة بيع اللاعب. 📜 pic.twitter.com/D6BpEyjeDJ — جول مصر (@goaleg) September 2, 2021

وأردفت، ” إدارة غلطة سراي تواصلت مع المصري محمد النني ووكيله، ورحب اللاعب برغبة الانضمام إلى صفوف الفريق التركي”.

لكن الصفقة بين إدارة أرسنال الإنجليزي ونظيره غلطة سراي، متوقفة على بيع اللاعب بدون مقابل مع تكفل النادي التركي براتبه وكافة مستحقاته.

فوتبول لندن : ارسنال يريدون الحصول على 14,85 مليون باوند من بيع الثنائي محمد النني و كولاسينتش، الفرق التركية مهتمة بهما، سوق الانتقالات الصيفية في تركيا سيغلق مساء الغد pic.twitter.com/rS2GPFdGVq — E P L W O R L D (@EPLworld) September 7, 2021

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ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم في تركيا خلال اليومين القادمين، في ظل سعى النادي إلى تدعيم خط الوسط بلاعب مميز بعدما دخل في مفاوضات مع الأهلي المصري في ضم اللاعب المالي أليو ديانج.

تفاصيل عقد محمد النني

وأوضحت تقارير تركية، أن المصري محمد النني قد وافق على عرض نادي غلطة سراي، للتعاقد معه بصفقة لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون يورو، وكذلك 250 ألف يورو يتقاضها اللاعب على كل 10 مباريات يلعبها مع صفوف نادي غلطة سراي.

رحلتي ابتدت من هنا وعمري ما نسيت أنا ابتديت منين

My journey started from here and I never forgot that pic.twitter.com/5tplQmbsap — Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 26, 2021

وسبق وأن لعب محمد النني في الدوري التركي داخل صفوف نادي بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي خلال موسم 2019-2020 شارك في 27 مباراة وأحرز من خلالها الهدف الوحيد، ليعود بعدها إلى صفوف الفريق الإنجليزي من جديد.

وخاض النني مع فريق أرسنال الإنجليزي “المدفعجية” منذ قدومه إلى الفريق في عام 2016، وخاض مع الفريق 177 مباراة تمكن من خلالها تسجيل 11 هدفًا في كافة المسابقات المختلفة، وينتهي عقد اللاعب في شهر يونيو/ حزيران عام 2022.

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