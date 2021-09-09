فهد المولد يتحدث عن أزمته الأخيرة مع جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)

رد نجم المنتخب السعودي فهد المولد ومهاجم فريق اتحاد جده، بعد أزمته في الآونة الأخيرة والحملة القوية من قبل جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا برحيله نتيجة تدني مستواه والتسبب في خسارة الفريق كأس العرب للأندية.

فهد المولد والأزمة مع جماهير الاتحاد السعودي

وقال السعودي فهد المولد في تصرح له عبر برنامج “أكشن مع وليد” الذي ينقل عبر قناة إم بي سي السعودية، قائلاً: ” مريت في مرحلة صعبة شوية عليّ، ولا يستطيع أحد أن يعدي هذه المراحل إلا إذا كان قادر على ذلك، وأنا الحمد الله أستطيع تخطي تلك المرحلة”.

فهد المولد – لاعب المنتخب السعودي:مررت بمرحلة صعبة والضغوط تأتي من المحبة .. حاليا أنا مبتعد عن السوشال ميديا .. جمال عارف شخص عزيزي علينا اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/Ihqsbffvz1 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 8, 2021

وأضاف المولد، ” سأعود إلى نادي الاتحاد بعد انتهاء معسكر المنتخب السعودي، وأتمنى التوفيق في المباريات القادمة لي”.

واستكمل، ” لقد تعرضت لضغوط أكثر من تلك الضغوط، وهذا لا شيء مقارنة بما تعرضت به سابقًا والضغوط تأتي من المحبة لي وإن شاء الله نتعدى من تلك المرحلة بسهولة”.

فهد الموالد والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع المولد، قائلاً: ” لقد ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، حيث أنني لا أقرأ أو أسمع حتى لا أشعر بالضيق عندما يجلس معي مع صديق ويتحدث معي بأمور تتعلق بكرة القدم، فأنا أحاول أن أنسى هذه الفترة وقادر على تخطي ذلك وأتمنى من الجميع الدعم والدعاء لي”.

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إهدار ركلة الجزاء

وخسر نادي الاتحاد السعودي لقب كأس الأندية للعرب بكلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين بثلاثة أهداف لكليهما، وقد حملت الجماهير حينها النجم فهد المولد الذي تسبب في إهدار ركلة جزاء التي تسببت في خسارة الفريق، إلى جانب الظهور بالمستوى الباهت في تلك المباراة.

فهد في المولد في اخر 6 مباريات مع المنتخب : – 4 اهداف

– صنع هدفين

– ساهم في 6 اهداف pic.twitter.com/z5h0wrd420 — المدرج الذهبي (@AImodrj) September 7, 2021

وقامت الجماهير بحملة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصدر من خلالها الترند السعودي، الذين طالبوا بضرورة رحيل نجم الاتحاد السعودي فهد المولد مما شكل ضغطًا كبيرًا عليه.

صناعة هدف مع المنتخب السعودي

وساهم السعودي فهد المولد في فوز المنتخب السعودي وخطف النقاط الثلاثة الثمينة على حساب نظيره المستضيف المنتخب العماني، في إطار الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

جاء ذلك بعد صناعة هدف اللقاء للمنتخب السعودي بطريقة رائعة لزميله صالح الشهري الذي سجله بقوة على يمين شباك مرمى المنتخب العماني، لتنتهي المباراة بفوز السعودية بهدف نظيف دون مقابل.

وقال المولد في سياق ذلك، ” مباراة منتخب عمان كانت صعبة، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة، وعازمين نحو التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022″.

وسجل فهد المولد منذ انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي في عام 2011 وإلى الآن، فقد شارك معه في 183 مباراة، استطاع من خلالها إحراز 63 هدفًا في كافة المسابقات المختلفة.

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