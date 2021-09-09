شاهدوا فاليري أبو شقرا في صورة جديدة مع توأمها اللذان رزقت بهما قبل نحو شهرين

شاركت الفنانة اللبنانية، وملكة جمال لبنان السابقة، فاليري أبو شقرا، صورةً جديدة لتوأمها اللذان رزقت بهما قبل نحو شهرين.

(القلب ممتلئ أكثر)

ونشرت فاليري أبو شقرا، صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بغرفة توأمها وترتدي بيجامة منزلية، وتحمل كلاهما، وعلقت: (اليدان ممتلئتان، لكن القلب ممتلئ أكثر).

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وأثارت صورة فاليري دهشة متابعيها إثر ظهورها بهذه الرشاقة بعد الولادة، وخسارتها الوزن الزائد بسبب الحمل.

وكانت أول صورة لفاليري برفقة طفليها التوأم في فبراير الماضي، قد لاقت تفاعلا كبيرا، بعدما ظهرت فيها من داخل غرفة العمليات بعد ولادتها مباشرة.

الصور التي نشرتها فاليري أبو شقرا على حسابها الرسمي بانستغرام أظهرتها وهي تجلس بالروب ولا يزال بطنها منتفخا من أثر الحمل.

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وكانت تحمل التوأم الذي رزقت به على صدرها وتبتسم من الفرحة، ويظهر بجانبها الطبيب والأجهزة الطبية بغرفة العمليات.

وكانت أعلنت فاليري خبر ولادتها بفيديو نشرته في وقت سابق، أظهر وروداً باللون الزهري، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر زهوراً وبالونات مكتوباً عليها: “Baby Girl”

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وقبل نحو أسبوع، احتفلت فاليري بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

ونشرت فاليري حينها صورة لها عبر (انستجرام)، وهي تحتضن زوجها وأمامهما قالب حلوة كتب عليه (عيد ميلاد سعيد زياد).

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واحتفلت فاليري أبو شقرا بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

وأُقيم الحفل بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر أغسطس عام 2020.

من هي فاليري أبو شقرا؟

فاليري أبو شقرا مواليد 15 يناير 1992، وهي ملكة جمال لبنان لعام 2015 وممثلة.

درست فاليري إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب.

كما مثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل.

وحصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015.

حياتها الأسرية

في يونيو 2019 أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني” زياد عمار” في الأول من أغسطس 2020 تزوجت رسمياً.

وعام 2016 شاركت فاليري في برنامج رقص النجوم وحلت في المركز الثالث.

كما قدمت في العام 2017، برنامج بروجكت رانواي الشرق الأوسط في موسمه الثاني الذي عرض على شاشة mbc4.

مايا رعيدي تستعرض جسدها

وعلى عكس ملكة جمال الحالية مايا رعيدي، لا تعتمد فاليري أبو شقرا الإطلالات الجريئة والمثيرة للجدل.

فقد تعرضت مايا رعيدي إلى موجة هجوم جديدة أمس الأربعاء، إثر استعراض جسدها بالمايوه على أحد الشواطئ في دبي.

وظهرت مايا رعيدي بمايوه قطعتين كشف الكثير من جسدها، وعرضها لانتقادات لاذعة.

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حيث أثارت إطلالة مايا رعيدي غضب متابعيها، واتهموها بعدم تقديم أي محتوى هادف سوى استعراض جسدها، وأنها بسبب أزمة كورونا، لا تزال تحافظ على لقب ملكة جمال لبنان للسنة الثالثة على التوالي، لكنها لم تقدم شيئاً لوطنها بحسب تعبيرهم.

كما قارنوها بملكة جمال أمريكا عام 2010، لبنانية الأصل ريما فقيه، التي تعتمد على ثقافتها وذكاءها وليس جسدها.

مايا رعيدي: شعرت كأنني الشمس

وفي الشهر الماضي، تعرضت رعيدي لإنتقادات لاذعة أيضاً بسبب فستانها الذي ظهرت به في مهرجان EMI Gala في دبي بدولة الإمارات.

وارتدت ملكة جمال لبنان فستاناً أصفر اللون من توقيع مايكل سينكو، بتصميم غريب وضخم رآه متابعيها أنه لا يناسبها ولم تكن موفقة باختياره، فيما كشف الفستان صدرها بطريقة فاضحة.

وأرفقت مايا صورها التي نشرتها وهي ترتدي الفستان عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق قالت فيه: (لحظات قبل البث المباشر! لقد كانت تجربة رائعة أن أكون المضيف الرئيسي في هذه السنوات EMIGALAtheemigala).

وتابعت ملكة جمال لبنان : ( كان تقديم العرض ومشاركة المسرح مع تكريم الليالي الماضية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ممن هم رواد في مجالات تخصصهم بمثابة إثارة لا ينبغي تفويتها، تهانينا لكم جميعًا!).

وأشادت ملكة جمال لبنان رعيدي بمصمم الأزياء مايكل سينكو وقالت: (شعرت وكأنني الشمس، شكراً لك).

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