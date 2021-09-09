طلب غريب من سمية الخشاب لـ”رونالدو”: أنا في البرتغال ولازم نتقابل! (شاهد)

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب، جمهورها لحظة سفرها إلى البرتغال، ونشرت صورتها من الطائرة على متن الخطوط الجوية المصرية.

سمية لكريستيانو: لازم نتقابل

ونشرت سمية الخشاب صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، توثق خلالها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة لشبونة.

وما أثار انتباه المتابعين في صور سمية، نظارتها الشمسية التي سخروا منها بسبب حجمها، كما نوه آخرون إلى وجود خصلة شيب في مقدمة رأسها، قالوا إن الفنانة نسيت أن تشملها بالصبغة.

View this post on Instagram A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star)

وأثارت سمية الخشاب الجدل برسالتها إلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على (تويتر):(أنا في البرتغال، عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي، كريستيانو).

اقرأ أيضا: سمية الخشاب تثير الجدل بين المصريين بـ”رخصة الإنجاب”

سخرية من سمية الخشاب

وهو ما عرض الفنانة المصرية لموجة سخرية، وانتقادات فجاء في التعليقات: (سيبى الراجل فى حاله مش بيبص لمصريين يا ستى).

سيبى الراجل فى حاله مش بيبص لمصريين ي ستى — سندريلا🦅⁦ (@Ranamony1) September 8, 2021

وكتب آخر: (بعد زواج طليقها اتضح ان (سمية) كانت تعشق المهيطل (أحمد سعد) من كل قلبها. وهذا واضح جدا من اضطراب سلوكها ومحاولتها مواراة مشاعرها خلف قناع السعادة الكاذب والصخب كأي أنثى تغني وترقص أمام الناس يوم طلاقها. بينما تشتعل النار بداخلها عندما تخلو بنفسها مسكينة سمية!).

بعد زواج طليقها

اتضح ان (سمية) كانت تعشق المهيطل (أحمد سعد) من كل قلبها. وهذا واضح جدا من اضطراب سلوكها ومحاولتها مواراة مشاعرها خلف قناع السعادة الكاذب والصخب كأي أنثى تغني وترقص أمام الناس يوم طلاقها. بينما تشتعل النار بداخلها عندما تخلو بنفسها

مسكينة سمية! — 😳 (@adlaan99) September 8, 2021

وسخر آخر من عُمر سمية الخشاب وكتب: (الو يا كرستيانو عمك لقي حته اثار في البرتغال تعالي بسرعه).

الو يا كرستيانو عمك لقي حته اثار في البرتغال تعالي بسرعه — Ahmed Mohamed (@AhmedDesoukey) September 8, 2021

كما سخر مغرد من حجم نظارة سمية الشمسية، وكتب: (مش هيعرفك النضارة واكلة نص وشك).

مش هيعرفك

النضارة واكلة نص وشك — يُونس. (@younis74_) September 8, 2021

وقارنتها أخرى بحبيبة كريستيانو، جورجينا رودريغيز، وكتبت: (ياشيخه بقا تيجى ايه جمب جورجينا بس).

ياشيخه بقا تيجى ايه جمب جورجينا بس https://t.co/MpCc2AVev4 — Nourhan Atef🇪🇬🇵🇸 (@Nourhan54783124) September 8, 2021

وكتب آخر: (هينيم جورجينا والعيال ويجيلك حاضر).

هينيم جورجينا والعيال ويجيلك حاضر 😂😂😂 https://t.co/bBOBR2x5SI — ɑհʍҽժ Տɑʍí (@dr_ahmedsami1) September 8, 2021

ونبهها مغردون أن كريستيانو لا يقيم في البرتغال كما تعتقد، بل في بريطانيا.

وسبق أن أثارت سمية الخشاب الجدل بطريقة احتفالها بعودة كريستيانو رونالدو إلى فريقه مانشستر يونايتد، بطريقة خارجة عن المألوف.

اقرأ أيضاً: جورجينا رودريغيز بروب الاستحمام بعد إطلالاتها الجريئة على السجادة الحمراء (شاهد)

ونشرت سمية الخشاب صورة لها عبر حسابها على (تويتر)، وهي بفستان الزفاف، معقبة: (مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي).

وبعد تعرضها للسخرية واتهامات الجمهور بأنها تحاول استفزاز طليقها المطرب أحمد سعد، والذي احتفل بزفافه مؤخراً، قامت سمية بحذف التغريدة.

وليست المرة الأولى التي تتورط بها سمية الخشاب بالصور التي تنشرها منذ زواج طليقها، فقد أثارت ضجة واسعة وتصدرت التريند بالصورة الغامضة التي نشرتها عقب انتشار صور عقد قران أحمد سعد.

صورة خادشة للحياء

وظهرت سمية الخشاب بالصورة التي نشرتها عبر (تويتر)، وهي تفعل بيدها حركة وكأنها تشرح حجم شيء ما، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

ثم أتبعتها بتعليق كتبت فيه موجهة كلامها لمتابعيها: (بحبكم أوي).

واعتبر البعض أن سمية الخشاب تعاير أحمد سعد بأمر خاص، وأن هذه الحركة إيحاء خادش.

سمية الخشاب إلى التحقيق

وهو ما جعل نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، يعبر عن استيائه وغضبه من الصورة.

وقال زكي في مداخلة هاتفية عبر برنامج (حضرة المواطن) عبر فضائية (الحدث اليوم)، إن الاتحاد العام للنقابات اتخذ قرارًا بشأن تراشق الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفنان المتجاوز بحق آخر سيتم تحويله للتحقيق وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته.

وحول صورة سمية الخشاب، أكد زكي أنه سيبحث الأمر ويحيله إلى التحقيق، معقباً: (من المفترض أن نكون القوى الناعمة والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم عن قيمة الفن والإبداع وقيمة الفنان المصري ووضعه بين العالم كله).

وشدد زكي على أهمية عدم الإساءة لمصر ومهنة الفن التي يفخر الفنانون بالانتماء إليها بحسب تعبيره، مختتمًا حديثه بالقول: (لا بد من وقفة مع أنفسنا جميعا، وربنا يقدرنا ونصل لحل مع القلة القليلة التي تسيء لنا وتستغل غروب شمسها للعودة بطرق أخرى).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك