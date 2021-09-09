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الفنان العماني صالح بن شويرد بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان العماني صالح بن شويرد .. تفاصيل اللحظات الأخير في حياة أسطورة الدراما “شنجوب”

في كتب أنس السالم

أكدت العديد من وسائل الإعلام العمانية وفاة الفنان العماني البارز صالح بن عبدالله بن شويرد، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وأدخل صالح بن شويرد المستشفى قبل عدة أشهر وأصدرت وزارة الصحة العمانية بيانا بشأن وقتها.

وقالت إنها تابعت مع وزارة الإعلام باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للمواطن صالح بن شويرد، الذي يرقد في مستشفى خولة.

وأفادت الوزارة وفق بيانها في هذا التوقيت بأنه وبناء على المعطيات الطبية للمريض؛ فإن حالته الصحية لا تستدعي تدخلات علاجية في المؤسسة الصحية بل إلى رعاية منزلية.

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ويعتبر الفنان بن شويرد الملقّب بـ”شنجوب”، أحد أبرز مؤسسي المسرح العماني، ومن أشهر أعماله “سعيد وسعيدة” و”جمعة في مهب الريح” و”صيف حار”.

العمانيون ينعون صالح بن شويرد

هذا ودشن العمانيون وسما بعنوان “#صالح_شويرد” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، نعوا فيه وفاة الفنان العماني البارز مقدمين أحر التعازي لأسرته ومحبيه.

وكتب خالد بن سعود اليعقوبي عبر الوسم:”في أواخر السبعينات قبل انتشار التلفزيون كانت الأسر تلتف حول جهاز الراديو للاستماع إلى مسلسله الفكاهي شنجوب والفك المفترس، الذي كان يذاع في شهر رمضان المبارك. اللهم ارحمه برحمتكُ، وكن له أنيساً، وبه رحيماً.”

وقال يوسف علي البلوشي ناعيا الفقيد:”جمعة في مهب الريح .. لم يصمد جمعة ولم تهدأ الريح معلنة انتصارها على جمعة.. أحد أشهر اعمال الراحل صالح_شويرد .. رحيل رائد المسرح العماني والفن الجميل الى رحمة الله الواسعه ، تعازيي الخالصة”.

فيما دون أحمد الحضري:”رحل من نشر الضحكة ببساطة الانسان العماني الذي يضحك من قلبه فِي كل موقف مفرح ومستفز، كتب ومثل للاذاعة والتلفزيون والمسرح وترك أثرا لن ينسى بل سيدرس في قادم الاعوام.. كن في سلام وراحة ابدية”

من هو صالح بن عبدالله بن شويرد؟

ويشار إلى أن صالح بن شويرد شارك في العديد من الأعمال الإذاعية والدرامية المعروفة، وأبرزها “شنجوب والفك المفترس”.

وكان يتناول العديد من القضايا المجتمعية في أعماله بسخرية لاذعة. كما شارك الفنان الراحل في فوازير رمضان.

وقضى شويرد طفولته في دولة الكويت حيث كانت تعيش أسرته، ثم انتقل إلى القاهرة لدراسة فن المسرح وذلك قبل أن يعود للسلطنة عام 1972 ليتم تعيينه مذيعاً في إذاعة عُمان سنة 1974.

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