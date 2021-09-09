وفاة الفنان العماني صالح بن شويرد .. تفاصيل اللحظات الأخير في حياة أسطورة الدراما “شنجوب”

أكدت العديد من وسائل الإعلام العمانية وفاة الفنان العماني البارز صالح بن عبدالله بن شويرد، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

أول من بدأ الدراما في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية ، تأليفاً وتمثيلاً ..

نسأل الله له بالرحمة والمغفرة #صالح_شويرد pic.twitter.com/n9Jmh7OA5O — ᔕᗩIᗪ ᗰOOᔕᗩ (@saidmoosa) September 9, 2021

وأدخل صالح بن شويرد المستشفى قبل عدة أشهر وأصدرت وزارة الصحة العمانية بيانا بشأن وقتها.

وقالت إنها تابعت مع وزارة الإعلام باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للمواطن صالح بن شويرد، الذي يرقد في مستشفى خولة.

وفاة الفنان العماني صالح بن عبدالله بن شويرد بعد معاناة مع المرض. ويعد الفنان من أبرز مؤسسي ورواد المسرح العماني، وشارك في عدد من الأعمال الفنية والدرامية من بينها سعيد وسعيدة وجمعة في مهب الريح وصيف حار#صالح_شويرد#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/WywN62xL2u — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) September 9, 2021

وأفادت الوزارة وفق بيانها في هذا التوقيت بأنه وبناء على المعطيات الطبية للمريض؛ فإن حالته الصحية لا تستدعي تدخلات علاجية في المؤسسة الصحية بل إلى رعاية منزلية.

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ويعتبر الفنان بن شويرد الملقّب بـ”شنجوب”، أحد أبرز مؤسسي المسرح العماني، ومن أشهر أعماله “سعيد وسعيدة” و”جمعة في مهب الريح” و”صيف حار”.

العمانيون ينعون صالح بن شويرد

هذا ودشن العمانيون وسما بعنوان “#صالح_شويرد” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، نعوا فيه وفاة الفنان العماني البارز مقدمين أحر التعازي لأسرته ومحبيه.

#صالح_شويرد

🌑في ذمة الله🌑 الطيبون يغادرون الأرض سريعاً

وكأنهم يقولون للناس: لا مكان لنا بينكم اللهم ارحم ارواحاً كان وجودها بالدنيا جميلاً

❤️ pic.twitter.com/BcJPJBQGLt — سالم الزعابي✋ (@salimrashed75) September 9, 2021

وكتب خالد بن سعود اليعقوبي عبر الوسم:”في أواخر السبعينات قبل انتشار التلفزيون كانت الأسر تلتف حول جهاز الراديو للاستماع إلى مسلسله الفكاهي شنجوب والفك المفترس، الذي كان يذاع في شهر رمضان المبارك. اللهم ارحمه برحمتكُ، وكن له أنيساً، وبه رحيماً.”

في أواخر السبعينات قبل إنتشار التلفزيون كانت الأسر تلتف حول جهاز الراديو للإستماع إلى مسلسله الفكاهي شنجوب والفك المفترس، الذي كان يذاع في شهر رمضان المبارك.. اللهم ارحمه برحمتكُ، وكن له أنيساً، وبه رحيماً. #صالح_شويرد pic.twitter.com/HMvMqljmJr — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) September 9, 2021

وقال يوسف علي البلوشي ناعيا الفقيد:”جمعة في مهب الريح .. لم يصمد جمعة ولم تهدأ الريح معلنة انتصارها على جمعة.. أحد أشهر اعمال الراحل صالح_شويرد .. رحيل رائد المسرح العماني والفن الجميل الى رحمة الله الواسعه ، تعازيي الخالصة”.

جمعة في مهب الريح ..

لم يصمد جمعة ولم تهدأ الريح

معلنة انتصارها على جمعة

أحد أشهر اعمال الراحل #صالح_شويرد

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رحيل رائد المسرح العماني والفن الجميل #صالح_شويرد

الى رحمة الله الواسعه ، تعازيي الخالصة pic.twitter.com/Ll108TDMEK — يوسف علي البلوشي*إعلامي (@yosfbalushi) September 9, 2021

فيما دون أحمد الحضري:”رحل من نشر الضحكة ببساطة الانسان العماني الذي يضحك من قلبه فِي كل موقف مفرح ومستفز، كتب ومثل للاذاعة والتلفزيون والمسرح وترك أثرا لن ينسى بل سيدرس في قادم الاعوام.. كن في سلام وراحة ابدية”

الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته ، انا لله وإنا اليه راجعون ، رحل من نشر الضحكة ببساطة الانسان العماني الذي يضحك من قلبه فِي كل موقف مفرح ومستفز ، كتب ومثل للاذاعة والتلفزيون والمسرح وترك أثرا لن ينسى بل سيدرس في قادم الاعوام " كن في سلام وراحة ابدية #صالح_شويرد — احمد الحضري (@alhadhri232) September 9, 2021

من هو صالح بن عبدالله بن شويرد؟

ويشار إلى أن صالح بن شويرد شارك في العديد من الأعمال الإذاعية والدرامية المعروفة، وأبرزها “شنجوب والفك المفترس”.

وكان يتناول العديد من القضايا المجتمعية في أعماله بسخرية لاذعة. كما شارك الفنان الراحل في فوازير رمضان.

وقضى شويرد طفولته في دولة الكويت حيث كانت تعيش أسرته، ثم انتقل إلى القاهرة لدراسة فن المسرح وذلك قبل أن يعود للسلطنة عام 1972 ليتم تعيينه مذيعاً في إذاعة عُمان سنة 1974.

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