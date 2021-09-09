رقص نيللي كريم وزوجها بعد عودتهما من شهر العسل يثير ضجة (شاهد)

أثارت الفنانة نيللي كريم ضجة فيديو رقص عفوي مع زوجها هشام عاشور بعد عودتهما من شهر العسل الذي أمضياه في نيويورك.

وظهرت كريم في الفيديو وهي ترقص بسعادة مع زوجها، وتفاعل كثيرون مع الفيديو مبدين إعجابهم بعفوية نيللي وزوجها ومتمّنين لهما السعادة.

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نيللي كريم وزوجها يتبادلان الغزل

وتبادلت الفنانة المصرية نيللي كريم وصلات غزل صريحة مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد نشر عدة صور لهما من شهر العسل في نيويورك.

ونشر هشام عاشور مجموعة صور له مع نيللي كريم أثناء تواجدهما في شهر العسل، وعلق بالقول: (أنا والتي جعلت قلبي يبتسم).

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وأعادت نيللي نشر إحدى الصور التي نشرها زوجها، وظهرت خلالها وهي تحتضنه من الخلف، وعلقت: (كل ما أحتاجه الليلة هو حبك).

وما أثار الجدل بين الجمهور، هو قيام هشام عاشور بنشر صورته مع نيللي في حمام السباحة، والتي كانت ظهرت ببكيني أسود، وكانت تمسك بقدمه وكأنها على وشك أن تسقطه.

زفاف نيللي كريم

وإحتفل الثنائي بزفافهما، قبل أسابيع، وظهرت نيللي وهي ترتدي فستان زفاف مميزاً، أبهر متابعيها، ووضعت طرحة طويلة على رأسها.

وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل وغيرهم.

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وكانت نيللي قد أجلت حفل زفافها 3 أيام بسبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز قبل أكثر من أسبوع بعد معاناتها من الاصابة بفيروس كورونا.

وحاز فستان الفنانة المصرية نيللي كريم الذي اختارته في حفل زفافها على مساحة واسعة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات عن سعره.

وتبيّن أن نيللي اختارت فستاناً بقصة الحورية من تصميم المصممة ياسمين يايا من دارها Maison Yaya.

وقد يصل سعر الفستان، بحسب التخمينات، الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، مع الطرحة الطويلة التي وضعتها على رأسها.