الفنانة اللبنانية إيميه صياح تودع فصل الصيف بصورتها بالمايوه على البحر

شاركت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح، جمهورها بصورة لها بالبكيني على شاطئ البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

صيف 2021

ونشرت إيميه صياح الصورة وظهرت خلالها بقبعة، وبكيني أسود أظهرت الجزء الأعلى فقط منه.

وعلقت إيميه: (لو اضطررت لوصف وقتي في صيف 2021، بكلمة واحدة، سأقول إنه مليء، ماذا عنكم؟).

واحتفلت إيميه صياح قبل يومين، بمناسبة مرور 7 سنوات على زواجها، وذلك من خلال نشرها صورة رومانسية عبر (انستجرام) أيضا جمعتها بزوجها فريد نجار.

وتغزلت إيميه بزوجها عبر رسالة جاء فيها: “بعد 7 سنوات.. بيتنا لم يكن أسعد من ذلك الوقت في أي وقت مضى.. الحمد لله كل ثانية معكم أنتم الثلاثة.. عيد زواج 7 سعيد معك.. أنا أحبك”.

رومانسية إيميه صياح وزوجها

ورد زوجها برسالة أكثر رومانسية قال فيها: (7 سنوات زواج.. و14 عام من الحب.. ومؤخراً عندنا أجمل طفلين.. أنتي بركتي وأجمل صديقة وتوأم روحي).

وقبل أسابيع كانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية بعيد ميلاد زوجها، قائلة: (عيد ميلاد رجلي اليوم.. أنت أكبر دعم لي.. أشكرك على فعل كل شيء من أجلنا، أشكرك على عدم السماح لي بالتخلي عن أحلامي.. أشكرك على إيمانك بي.. لدفعك بي إلى الأمام.. لجعلي أبتسم في أسوأ أيامي.. لكونك أفضل أب وزوج وصديق وإنسان.. أحبك يا فريد نتمنى أن نكبر ونشيب).

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يذكر أن إيميه صياح، تزوجت من فريد نجار عام 2014، ورزقت منه بتوأم، صبي وفتاة في بداية عام 2020.

وأعلنت حينها الخبر السار من خلال نشر الصورة الأولى لطفليها عبر حسابها الخاص على (انستجرام)، معقبة في حينها: (لقد صلينا لأعجوبة ليعطينا الله أعجوبتين في يوم أحد مقدسٍ.. لا يمكننا أن نعبر عن مدى فرحتنا.. ليحمي الله جميع الأطفال حول العالم).

رسالة حادة للمسؤولين اللبنانيين

وفي سياق آخر، وجهت إيميه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، بعدما زادت الأوضاع سوءاً في لبنان وقالت: (يا مسؤول، بس تمرق بسيارتك من حد الطوابير”اذا كنت بالبلد”،بتطّلع؟ بتشوف شي؟ بتشوف رجّال من عمر بيّك “أو عمرك” ناطر بهالشوبات؟).

وتابعت: (بتشوف ستّ بعمر أمّك واقفة وحانية ظهرها من التعب؟ اذا شفتهم، عادي الك؟ ما بحرّكوا شي من ما تبقّى من راسك، قلبك، ضميرك؟)

وختمت صياح: (رح نضلّ نقول الله كبير، جاييكن يوم).

يا مسؤول،

بس تمرق بسيارتك من حد الطوابير(اذا كنت بالبلد)،بتطّلع؟ بتشوف شي؟

بتشوف رجّال من عمر بيّك (أو عمرك) ناطر بهالشوبات؟

بتشوف ستّ بعمر أمّك واقفة وحانية ظهرها من التعب؟

اذا شفتهم، عادي الك؟ ما بحرّكوا شي من ما تبقّى من راسك، قلبك، ضميرك؟

رح نضلّ نقول الله كبير.. جاييكن يوم — Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@AimeeSayah) August 21, 2021

كما استعانت صياح بمقولة معبرة للحديث عن وضع لبنان، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: (انتهى الزمن الذي كان فيه أهلنا يخافون علينا في الغربة.. وأصبحنا نحن في غربتنا نخاف عليهم في الوطن، فيودور دوستويفسكي).

وعلى الصعيد الفني، أعلنت إيميه صياح في مارس الماضي عن مشاركتها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة”، إلى جانب الممثل السوري تيم حسن وعبدالمنعم عمايري، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية اسمها “سارة”.

وأعلن المخرج السوري سامر البرقاوي في وقت سابق انطلاق تصوير الموسم الأخير من المسلسل، الذي يحمل عنوان (الهيبة جبل).

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ونشر البرقاوي صورة (كلاكيت) من مكان التصوير، وأرفقها بتعليق: (انطلاقة تصوير الهيبة5).

كما أعلن منتج العمل، صادق الصباح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) انطلاق التصوير، وكتب: (بعونه تعالى انطلق اليوم تصوير مسلسل الهيبة بجزئه الخامس والأخير تحت عنوان الهيبة جبل أرحب بجميع أبطال العمل وبنجمنا العربي تيم حسن وأتمنى للجميع التوفيق بقيادة المخرج سامر البرقاوي).

سلسلة مفاجآت وتغييرات

هذا وقد نقلت مصادر مقربة من طاقم مسلسل (الهيبة)، أن الأحداث ستحمل الكثير من التشويق والأحداث الصادمة للجمهور.

وسيشهد الجزء الجديد العديد من التغييرات، فبالإضافة إلى أن عبدالمنعم عمايري سيكون عدواً لتيم حسن، انضمت الفنانة اللبنانية إيميه صياح للطاقم.

أما المفاجأة الأكبر تتمثل باستبعاد الفنان السوري أويس مخللاتي، الذي جسد دور (صخر) شقيق (جبل شيخ الجبل).

(الهيبة)

و مسلسل (الهيبة)، مسلسل سوري لبناني تم إنتاجه عام 2017، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن، وتأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي، ومن بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس، والفنانة السورية روزينا لاذقاني.

وتم عرض الجزء الثاني من المسلسل تحت عنوان “الهيبة العودة” في رمضان 2018، وقد عرض هذا الجزء أحداث وقعت زمنيا قبل أحداث الجزء الأول.

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