موعد مباراة منتخب بلجيكا وبيلاروسيا في تصفيات مونديال كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب بلجيكا أمام نظيره بيلاروسيا مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” دينامو”.

موعد مباراة منتخب بلجيكا وبيلاروسيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب بلجيكا ونظيره بيلاروسيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، قطر، البحرين.

وستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا والسودان، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل وقائع مجريات اللقاء عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” القطرية الرياضية، التي تمتلك حقوق البث لعدد من المباريات في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

هازارد يبدو سعيد في تدريبات منتخب بلجيكا اليوم pic.twitter.com/qc48hcn6j1 — madrid_10 (@madrid_issa10) September 7, 2021

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وستبث المباراة بين منتخب بلجيكا وبيلاروسيا عبر قناة ” bein sports premium 3″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11054، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2، ومعدل تردد الموجة 8PSK.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports “، المعلق الرياضي المغربي جواد بدره.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيلعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب بيلاروسيا، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، وسيكون خط الوسط كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

تشكيلة منتخب بيلاروسيا

وسيدخل المدرب جورجي كوندراتييف، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب بلجيكا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أليكساندر هوتار.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماكسيم بارداتشوف، ألكساندر مارتينوفيتش، رومان يوزبتشوك، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ماكس إبونغ، إيهار ستاسيفيتش، يفجيني يابلونسكي.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: فيتالي ليساكوفيتش، ماكسيم سكافيش، فلاديسلاف كليموفيتش.

ترتيب المجموعة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب بلجيكا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه في المركز الثاني جاء منتخب الدنمارك برصيد 10 نقطة.

وتساوى منتخب إنجلترا بنفس النقاط مع منتخب الدنمارك ليحتل بذلك في المركز الثالث، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب آيسلندا بدون أي من النقاط خلال تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

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