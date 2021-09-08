ملكة جمال لبنان تُشعل المواقع بالمايوه! (شاهد)

أشعلت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه أزرق وأبيض مثير.

وكانت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تعرضت لإنتقادات لاذعة بسبب فستانها الذي ظهرت به في مهرجان EMI Gala في دبي بدولة الإمارات مؤخراً.

ملكة جمال لبنان بالفستان الأصفر

وارتدت مايا رعيدي فستاناً أصفر اللون من توقيع مايكل سينكو، بتصميم غريب وضخم رآه متابعيها أنه لا يناسبها ولم تكن موفقة باختياره، فيما كشف الفستان صدرها بطريقة فاضحة.

وأرفقت مايا رعيدي صورها التي نشرتها وهي ترتدي الفستان عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق قالت فيه: (لحظات قبل البث المباشر! لقد كانت تجربة رائعة أن أكون المضيف الرئيسي في هذه السنوات EMIGALAtheemigala).

وتابعت ملكة جمال لبنان : ( كان تقديم العرض ومشاركة المسرح مع تكريم الليالي الماضية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ممن هم رواد في مجالات تخصصهم بمثابة إثارة لا ينبغي تفويتها، تهانينا لكم جميعًا!).

وأشادت ملكة جمال لبنان رعيدي بمصمم الأزياء مايكل سينكو وقالت: (شعرت وكأنني الشمس، شكراً لك).

رقص مايا رعيدي في صدى الملاعب

وفي فبراير الماضي، ظهرت مايا مع الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج (صدى الملاعب) على شبكة (إم بي سي) السعودية.

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وأثار الثنائي جدلا واسعاً حينها بعد تحويلهما الأستوديو لصالة رقص، حيث ظهرت رعيدي وهي ترقص وتتمايل مع المغني السوري وسام هلال.

وسام هلال يغني ويرقص برفقة مايا رعيدي على الهواء في #صدى_الملاعب

pic.twitter.com/8UQveC2J4d — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) February 24, 2021

مايا رعيدي: لن أعتذر عن صوري

وسبق أن أكدت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، أنها لن تعتذر من الجمهور بسبب الصور التي التقطتها داخل المتحف الوطني، وأنها كانت تتمنى اتخاذ هذه المبادرة، واختارت هذا الموقع الاثري لما يحمله من مكانة خاصة، مستغربة من رّدة فعل الرأي العام، الذي علق فقط على إطلالتها، دون أن يكون هناك تفاعل مع المتحف.

وأكدت مايا رعيدي أن الفستان الجريء الذي اختارته يمكن ارتداؤه على السجادة الحمراء، بالمتحف الوطني، في حفل زفاف… فهي لم تظهر به في معلم ديني، متوجهة إلى الاشخاص الذين لم يفهموا الرسالة التي وجهتها من خلال هذه الاطلالة بالقول: “يمكن الحكم بالطريقة التي تناسبكم، ولكن لا تؤذوا غيركم من البشر بكلامكم”.

وحول حمل لقب ملكة جمال لبنان للسنة الثالثة على التوالي، أشارت إلى أنها ليست سعيدة بالظروف التي جعلتها تحتفظ بالتاج، الا أنها تظن أن هذا الامر أفضل من أن تسلمه لفتاة أخرى في ظل الظروف الراهنة، إذ لا يمكنها القيام بأي نشاط لتمثيل بلدها.

وتمنت أن يجري حفل انتخاب ملكة جمال لبنان في الفترة المقبلة قبل انتهاء شهر سبتمبر/ أيلول، ليتسنى للفائزة التحضير جيًدا للمشاركة في حفل انتخاب ميس يونيفرس، آملة أن تُعطى لها مسؤولية مساعدة الفائزة، والبقاء إلى جانبها وتمتلك الكثير من النصائح المفيدة التي يمكنها أن تقدمها لها.

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