غريزمان يقود منتخب فرنسا بفوز نظيف على فنلندا في تصفيات مونديال كأس العالم (فيديو)

قاد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان منتخب فرنسا بفوز على منافسه الضيف فنلندا بثنائية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا والثنائية النظيفة

ونجح منتخب فرنسا ” الديوك” في الدقيقة ال25 عن طريق المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد الجديد القادم من نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، في هجمة مرتدة ليسددها اللاعب من بين المدافعين داخل شباك مرمى فنلندا.

اقرأ المزيد: السعودية تفوز بشق الأنفس على عمان في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ل53 بأقدام غريزمان الذهبية مرة أخرى سجلها بطريقة جميلة من داخل منطقة الجزاء في زاوية ضيقة لم يستطع حارس مرمى فنلندا التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فرنسان بهدفين نظيفين دون مقابل.

تشكيلة منتخب فرنسا

ودخل المدرب “ديدييه ديشان” بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب فنلندا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى لوريس.

Quel match ! La France s'impose 2-0 face à la Finlande grâce à un doublé d'@AntoGriezmann !! Public de folie à Lyon 🔥🇫🇷#FiersdetreBleus #FRAFIN pic.twitter.com/VyvIZOangX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2021

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، غريزمان، أوليفيه جيرو، بنزيما.

تشكيلة منتخب فنلندا

ولعب المدرب ماركو كانيرفا في تشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب السابق فرنسا، حيث كان في حراسة المرمى لوكاس هراديكي.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: باولوس أرايوري، نيكولاي ألهو، يونا تويفيو، يوكا رايتالا، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من: غلين كامارا، تيم سبارف، روبير تايلور، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، تيمو بوكي، جويل بوهيانبالو.

ترتيب المجموعة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

وتربع منتخب فرنسا “الديوك” في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه منتخب البرتغال في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط برصيد 13 نقطة.

L'Equipe de France conforte sa 1ère place en tête du Groupe D ! 🔥👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZVTCWsdi1K — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2021

أما في المركز الثالث آتى منتخب كرواتيا برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الأخير من ترتيب المجموعة منتخب السويد بنفس النقاط خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك